本周FOCUS．採訪手記：每天10分鐘 營造快樂家庭

【明報專訊】受新型冠狀病毒肺炎影響，多個國家及地區都宣布停課，家長壓力倍增。日前便有報道稱，上海一名媽媽，因為每天要在家裏指導停課的兒子做功課而壓力爆煲，激動之下跳河輕生，幸及時被消防員救起。其實香港家長的壓力也不少，尤其是在親職角色上「擔大旗」的媽媽。最近香港婦女勞工協會便訪問過200多名婦女，當中近六成人受疫情影響，需要全天候在家照顧子女，亦有近八成婦女稱，為此與家人摩擦增多。

爸爸幫手 減媽媽壓力

孩子長時間停課，的確令不少父母感頭痛，長時間朝夕相對，亦容易導致親子關係緊張。如何化解呢？爸爸的協助顯得更重要。在疫情之下，非牟利機構「維護家庭基金」便聯同「施達基金會」，推出了一個很有意思的項目「爸爸親子上網五十天」，鼓勵爸爸善用50天的停課時間，與子女建立親子關係。

陪家人上網看短片 製造親密時光

記者向維護家庭基金總幹事溫南聲（Anton）了解過，他說，構思這個項目，是在疫情嚴峻的2月下旬，當知悉學生最早4月下旬才有機會復課，便想到親子間可如何好好利用這50天呢？由於機構向來鼓勵男士多投入參與家庭事務，遂與施達基金會總幹事鄺偉文合作，一起蒐羅世界各地有趣的資訊，提倡爸爸每天抽10分鐘時間，陪伴太太、子女上網觀看輕鬆有意義的短片，藉此為家庭製造親密快樂的時光。

各位爸爸，想響應Anton的呼籲「Being a Daily Dad」嗎？可登入維護家庭基金facebook專頁，了解更多，用行動發揮你們偉大的力量！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第285期]