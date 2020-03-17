華德物語：德國爆疫 自我隔離

【明報專訊】上篇才跟大家說「德國人天不怕地不怕」，上月底德國正式爆發了新冠病毒社區感染！原因就是一年一度的盛大狂歡節嘉年華會（Karneval），一名中年男子在發燒期間去了嘉年華而且把病毒帶給整個社區，他和妻子及兒女居住在鄰近荷蘭的小城鎮Heinsberg，因為妻子是幼稚園教師的關係接觸過許多家庭，所以該鎮在短短一星期內就多達200宗確診，變成德國最受影響的地方。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）在2月26日晚上曾發表聲明，承認新冠肺炎正在流行，認為衛生當局已經無法有效追蹤所有病患，未來疫情還會持續擴大，後來他更表示德國要暫停出口醫療物資，以確保德國內部有足夠資源來抗疫。其實早在政府作出聲明前，不少醫療用品供應商已有先見之明地只向常客供貨，杜絕炒家的財路了。

曾與確診者同場 德國家人反對隔離

由2月底開始，所有媒體都不停用不同病毒的殺傷力跟新冠肺炎病毒比較，說殺傷力比流感更低等等，以此來派定心丸，遏止社會恐慌。由於華德爸帶我去了一次科隆的嘉年華會，所以我在得知該發病的男子也去過科隆後而感到恐懼，故提出我們也需要在家隔離14天才回到正常社區生活。怎料這個提議被華德爸和爺爺奶奶一致否決，他們說我得病的機率很低，故不必多此一舉，出門也不應戴口罩以免遭受別人的歧視眼光。當然來自香港的我不敢苟同，因為我就是那類特別體質的人，患有長期哮喘的我當然要保護自己，所以我倔強地表示在我哮喘期間，不能外出，改由其他家人接送華德兄妹上學。

盼接受檢驗 不斷碰門釘

不知道是否我的心理壓力關係，我真的病倒了，然後也想去驗一下看看是否得病，於是我打電話到居住城市的衛生部門，他們說我應先致電家庭醫生。我打電話給家庭醫生後，他們說不能提供檢驗，要我致電大城市的醫院。當我打電話給大醫院時，他們又要求我打電話到該城市的衛生部門。然後那衛生部門告訴我得病的機率相當低，故不會提供檢驗服務，若我還是想驗，可向大醫院提出自費檢驗。然後我真的氣餒了，先繼續待在家中，轉換一下心情吧。後來，我也慢慢好起來了，可是閉關後再回到社區，就正正遭受到歧視，有兩個男人在對面街高聲向我大叫「Coronavirus」！這種情况實在新鮮，在我想想要不要回敬一句「德國麻疹」時，他們就走了。當然，幸好我「以不變應萬變」，否則一個小婦人如我怎樣可以全身而退呢？反正一時的口舌之爭對事情根本沒幫助，我們還是需要希望和忍耐，各位共勉之！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]