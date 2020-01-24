辣媽CEO：輸多與輸少

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎橫掃歐洲，很多讀者朋友都關心小T在英國情况如何。先和大家報個平安，小T回來了，一切安好！不過他說回來的整個過程如臨大敵，飛行途中，他全程戴口罩滴水不沾，沒有上洗手間，落機第一時間衝去廁所洗手換口罩，還有換衫，回家第一件事即刻冲涼，由頭洗到落腳。

起初以為歐洲比亞洲安全，開了家庭會議之後，小T本來決定留在英國不回港。但當第一宗英國的新冠肺炎確診個案就發生在他的校園內，眼看周邊歐洲國家感染個案不斷大規模爆發，權衡輕重下，還是決定回港比較安全。

小T英國回港避疫

歐洲疫情爆發得如此嚴重，如小T所言，是因為他們掉以輕心覺得根本不是什麼一回事。我們個個如臨大敵撲口罩，老外大安旨意，把你當作戴口罩的怪獸，而且衛生意識講出來真的很可怕，去完廁所沒洗手的習慣，隔幾日才冲一次涼是等閒事，造就了歐洲疫情一發不可收拾的局面。

說實話，小T真的非常享受在英國的讀書生活，整個人都變得活潑陽光。最令我老懷大慰的是，他對學習的主動自發，讀書不是為了求分數，是對知識的渴求，可以整日在圖書館流連忘返，對我來說的確匪夷所思。令他興奮不已的，是有機會重拾打乒乓球的樂趣！一到埗就加入了校隊，不斷代表大學南征北討，參加各大小比賽，打大學比賽，成績尚算不賴，打公開賽，說真的他打不過那些經驗老到的老波骨。比體能，當然是他們這班年輕人優勝，但老波骨知道自己弱點，當然不會和年輕人比體力，所以變化多，一出手就是殺着，殺他們一個措手不及，小T根本沒機會發揮體力好的優勢，很快就敗陣下來。

我嘲笑他，不是說自己球技高超嗎？原來不堪一擊？他笑說其實每次都只不過是輸少少。我問他輸少少會不會覺得很不忿，輸多多反而心理上會好過點？他的答案其實也很有道理，他說當然是輸少少好，因為知道自己只要再努力一點，再做好一點，再超越自己就有機會、有勝算。相反輸多多的話，擺到明望塵莫及，根本沒有想努力的動力，不死心都肯定灰心。

乒乓球磨練成長 輸贏置諸度外

最難得的是，透過這兩年不斷的比賽，磨練了20歲的小T的氣魄量度，可以把輸贏置諸度外。他說參加比賽的時候連輸都不怕，還有什麼可怕？直落3盤3比0敗陣，不只是技不如人，擺到明自己未夠班。打到最後一局咬到最後1分不斷deuce才決勝負，球逢敵手，淋漓盡致，雖敗猶榮，輸了比賽又如何？久違了的體育精神，教我感動不已！

很多讀者朋友都羨慕我和一對子女有親密的親子關係，讚賞他倆待人接物謙虛有禮，談吐舉止大方得體，雖然讚的是他們兩個，這可是對我這個最着重家教的母親的最高度的讚賞。多謝大家！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]