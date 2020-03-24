食物賣相滿fun 討孩子歡心

做法：（3）出爐後塗上蜜糖，加上裝飾用糖果即成。（林靄怡攝）

做法：（2）沾上蛋漿，放入焗爐，以200℃焗20分鐘至金黃色（溫度和時間視乎不同款式焗爐而定）。（林靄怡攝）

做法：（1）預熱焗爐。把急凍酥皮切成長條狀，後然摺疊成彈弓狀，用牙籤固定。（林靄怡攝）

糖果小樹材料：˙急凍酥皮˙裝飾用糖果˙雞蛋˙蜜糖˙牙籤（林靄怡攝）

做法：（2）把水果切成小粒，然後在杯子先後放進粟米片、乳酪和水果。（林靄怡攝）

做法：（4）把表情圖案芝士分別放在兩片煎好的午餐肉上，即成。（林靄怡攝）

做法：（3）在芝士上，放上哈哈笑模具，裁切出「笑容」表情。（林靄怡攝）

做法：（2）把兩片午餐肉煎至兩面金黃，在午餐肉中空的位置打入雞蛋煎熟。（林靄怡攝）

做法：（1）把午餐肉切成圓形一片，再用圓形模具在中央切出一個較小的圓形，並保留切下來的部分。（林靄怡攝）

【明報專訊】要小朋友愛上眼前食物，賣相當然不能忽視。Blogger安妮媽媽找來一些簡單食材，為大家示範幾款小朋友輕食，即使爸媽未必是廚藝高手，也可輕易為孩子做出愛心兒童餐。

■哈哈笑早餐

◆午餐肉材料：

˙午餐肉˙雞蛋˙芝士˙圓形模具˙哈哈笑模具

◆小貼士

若嫌午餐肉脂肪太多，可用麵包代替。

做法：

（1）把午餐肉切成圓形一片，再用圓形模具在中央切出一個較小的圓形，並保留切下來的部分。

（2）把兩片午餐肉煎至兩面金黃，在午餐肉中空的位置打入雞蛋煎熟。

（3）在芝士上，放上哈哈笑模具，裁切出「笑容」表情。

（4）把表情圖案芝士分別放在兩片煎好的午餐肉上，即成。

◆乳酪杯材料：

˙粟米片˙奇亞籽˙乳酪˙水果˙朱古力脆卷

做法：

（1）奇亞籽放進乳酪中拌勻。

（2）把水果切成小粒，然後在杯子先後放進粟米片、乳酪和水果。

（3）最後加上朱古力脆卷，即成。

■繽紛下午茶

◆糖果小樹材料：

˙急凍酥皮˙裝飾用糖果˙雞蛋˙蜜糖˙牙籤

做法：

（1）預熱焗爐。把急凍酥皮切成長條狀，後然摺疊成彈弓狀，用牙籤固定。

（2）沾上蛋漿，放入焗爐，以200℃焗20分鐘至金黃色（溫度和時間視乎不同款式焗爐而定）。

（3）出爐後塗上蜜糖，加上裝飾用糖果即成。

◆鮮果筒材料：

˙水果˙雪糕脆筒˙朱古力醬

（1）雪糕脆筒邊沾上朱古力醬。

（2）水果切粒，再放進雪糕脆筒內，即成。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]