專家意見：均衡飲食 吃出「快樂」

【明報專訊】除了在烹調上花心思，能讓人心情變好，原來在營養學上，也有些食物可以讓人吃出好心情。註冊營養師陳司卓（Sally）建議可透過食物為身體增加3種可以讓心情變好的荷爾蒙——血清素、多巴胺、腎上腺素。

「血清素可以調節情緒幫助我們感到滿足和快樂；而多巴胺也可以令人產生快樂感覺；至於腎上腺素可以提升正能量，令人更積極及專注，這些荷爾蒙對孩子的學習都大有裨益。」她指出，以下4種營養素可幫助身體製造更多上述的荷爾蒙，令成人及小朋友天天都有好心情。

Omega-3脂肪酸 有助減壓

Omega-3脂肪酸可幫助身體製造血清素及多巴胺，更有降低皮質醇的功能，「當面對壓力時，身體會分泌一種名為皮質醇的壓力荷爾蒙，而Omega-3脂肪酸則可以降低皮質醇分泌量，有助減壓」。Omega-3脂肪酸可從吞拿魚、鯖魚、三文魚及沙甸魚中攝取。

色胺酸 調節情緒

色胺酸可以幫助身體製造血清素，平日可從海鮮類、肉類、奶類、豆類及堅果類等有蛋白質的食物中攝取。

維他命B6 感到滿足

維他命B6能促進色氨酸製造血清素的效率，可從吞拿鱼、三文魚、雞肉、香蕉及雞心豆等中吸收。

酪胺酸 積極專注

酪胺酸能刺激身體製造更多多巴胺和腎上腺素，同樣可從蛋白質食物如海鮮類及肉類等中攝取，亦可在香蕉、桃、菠菜、茄子、薯仔及杏仁吸收到。

雖然以上食物有助改善情緒，但Sally強調別集中只食某一類食物，應要均衡飲食，她建議可利用餐碟作標準，將餐碟平均分為6格，穀物類佔3格，蔬菜類佔2格，肉類則佔1格，避免吸收過多熱量。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]