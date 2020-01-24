本周FOCUS．採訪手記：學校變成電視台

【明報專訊】在停課不停學的概念下，最近小朋友的熱門活動就是Zoom。記者的朋友中不乏中小學教師，看着他們在這一個月內，由對直播教學毫無認識，到現在輕易地於電腦鏡頭前授課，真的非常佩服他們。

教育與娛樂兼備的實時上課

最近採訪了一間學校的實時上課過程，原來跟我想像中的不太一樣。首先，這是一個特備「活動」而非學術教學，所以教師並非如報告天氣般呆站着說話，而是在偌大的禮堂內四處走動，負責攝錄的同事拿着智能電話追隨着「主角」拍攝，給我的感覺就如電視台的cameraman般專業。其次，入鏡的教師不是一兩個，而是有十多個，各負責着不同的角色，有主持、課題講解、遊戲參加者等。直播中段教師還邀請「家庭觀眾」互動，即是請學生即場回答問題，邀請其中幾個學生陳述答案，非常互動。整個直播過程，給我的感覺是教育與娛樂兼備，專業程度直逼電視遊戲節目，如果我是學生，一定覺得很有趣，而且會全程留心地欣賞。

一直覺得教師是一個萬能的職業，平日上班朝七晚六，有時候假期還要在家批改作業，又要開會、進修、安排學生活動，甚至處理學生學業、社交及家庭等問題。知道有幼稚園教師在停課期間記掛學生，安排了Zoom和小朋友視像見面，談談近况，唱唱兒歌，真的很有愛心！在這個抗疫時期，突顯出教師們的責任感、創意和隨機應變能力，真的值得為他們鼓掌。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第286期]