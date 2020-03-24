活動推介：招募好爸爸背影

【明報專訊】孩子復課遙遙無期，家庭生活運作大亂，一家人最容易產生摩擦。這時候，爸爸必須以身作則，帶領着整個家庭，以正面樂觀的態度去面對逆境和疫情。非牟利機構維護家庭基金轄下的好爸爸中心，正舉辦第二屆「父子/父女 背影大集會」，誠邀各位太太在即日至4月3日期間，在家中替你的另一半，拍攝一張父子或父女的親密背影照（毋須看見正面樣貌），以配合「疫情中顯父愛，我老公是個好爸爸」的主題。

投相者可自創相片標題，並以書面或錄音形式，附加說明「在這段疫情期間，我丈夫是一個好爸爸，因為……」（字數不限），再連同簡單的個人資料，包括參加者及孩子姓名、電郵地址，一併WhatsApp給「好爸爸中心」 。主辦單位稍後將挑選部分優秀作品在facebook讓公眾投票，只要相片獲20個讚好，參加者即可得到50元禮劵，另獲網友最多讚好的3幅相，更可得到100元禮劵。

父子／父女 背影大集會

截止日期：4月3日（晚上11:59）

facebook公眾投票：

4月4日中午12:00至4月13日下午3:00

詳情：「維護家庭基金」facebook專頁

WhatsApp：5320 3733

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第286期]