上一課：親子齊學 體會飛越障礙快感 踏山地車穿梭郊野

山徑體驗——孩子在教練的帶領下，可在指定的山地車體驗徑上享受快感。（受訪者提供）

【明報專訊】踏單車是親子界的熱門運動之一，尤其在新型冠狀病毒肺炎陰霾下，大家不宜去人多擠迫的地方，很多爸媽都寧願帶孩子到郊區踏單車，享受親子樂趣。若孩子掌握一定的控車技巧，又想提升刺激感，挑戰自己，那不妨試試玩山地車，在山野間一展身手。現時有機構舉行「親子山地車班」，讓爸媽和子女齊齊落場，體會穿梭山徑的快感。

文︰許朝茵

這天走入錦上路的一個農莊內，見到多名爸爸及兒子在學習山地車，當中有個小男孩的控車技巧明顯勝人一籌，他就是7歲的紀立人。立人不單可輕鬆上落斜坡，甚至可越過障礙物，表現穩定。小人兒練得一副好身手，皆因他的爸爸就是室內平衡車場課程 Jollymap Hub執行董事紀曉瑋（Jason）。

打好基礎 再到山徑挑戰

Jason本身是單車發燒友，兒子自幼因利乘便，對平衡車及單車十分熟練，立人更曾和爸爸一起完成環台單車之旅，可算是小車手。然而，Jason指出，雖然他和兒子也會踏單車，但對於山地車可說是新手，因此一起參加親子山地車班。「山地車的挑戰度較一般的公路單車高，若未掌握技術前，貿貿然帶孩子進入山野玩，可能徒添小朋友的壓力及有受傷風險。」整個親子班共有5堂，首3堂會在農莊舉行，學識基本技巧後，之後兩堂便到大帽山河背山附近的山地車體驗徑大顯身手，適合6至11歲的孩子報讀（已掌握20吋或以上2輪單車的操作）。

親子互相推動 齊跨障礙物

雖然親子班收生不分男女，但班上清一色是父子檔，媽媽們主要在旁打氣。當日導師在農莊的草地上設置了斜坡及障礙物，在他指示下，大人及小朋友都要逐一上落斜坡及越過障礙物。記者所見，普遍孩子的表現都較踴躍，反而一眾爸爸不時要「休息」。Jason解釋，孩子一般都愛玩，勇於嘗試，而成人身體的重心高些，較難平衡，操控上會比孩子困難。「不過爸爸們也知道自己是孩子的榜樣，會努力去完成，親子間互相推動，一

起克服問題。」

課程導師黎國良是中國香港單車總會有限公司註冊山地車教練，他認為，山地車講求平衡及穩定，而技巧上也與一般公路單車有分別，例如山地車手需要在凹凸不平的路面上行走，因此大部分時間是「企在腳踏上」，臀部離開坐墊，有助取得平衡。

黎國良又稱，不少孩子會高估自己的能力，也不太懂得衡量危險度，為此在課堂時，他要提供清晰的指引，亦會做正確及錯誤姿勢，加深他們的印象，同時在孩子跌倒時，要詳細向他們解釋墮地原因，讓小朋友從失敗中學習。

■INFO

山地車親子初班

查詢︰facebook@Jollymap Hub

[Happy PaMa 教得樂 第286期]