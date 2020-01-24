教大GPS：重整生活 提升抗逆力

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎肆虐，出現搶口罩、偷廁紙等許多前所未見的現象。或許有人認為今次疫情太嚴峻，全民焦慮都很正常。大家又有否想過，疫情改變了我們的生活習慣，生活需求不被滿足才是壓力爆煲的主因？

生活需求不滿足 壓力爆煲

筆者最近研究發現，在面對壓力事件、社會不穩或災難時，維持基本物質滿足，以及社交、休閒、工作的規律，是維持心理健康的關鍵。例如：若癌症病人照顧者在日常行為上能鞏固正面的生活規律，能減少照顧負擔對他們心理健康造成的負面影響。同樣地，對於經歷過武裝衝突的難民而言，相比起災難本身或其他創傷壓力，在新居住國家維持日常生活的規律可以更有力地減低他們的焦慮、抑鬱或創傷後壓力徵狀。由此可見，災難固然會帶來傷害，但日常生活的壓力才是影響心理健康的幕後黑手。所以，在疫情的限制下維持良好的生活模式，才是有效提升心理健康及抗逆力的關鍵。

談起良好的生活模式，很多人以為只要飲食均衡、注意衛生就足夠。事實上，生活模式是由兩個層面所組成的。第一層是有關飲食、睡眠等生理需求，第二層就是根據個人喜好或動力去選擇的行為，例如社交、工作/學業、消閒娛樂和運動。疫症當前，大家的日常生活節奏必受影響，很容易將大部分注意力投放於第一層的生理需求，而忽視了第二層的需要。然而，均衡發展才能夠給予我們足夠的力量去抵抗逆境。

找替代品 彌補被打擾生活模式

可是，怎樣才能在當前限制下，重整我們的生活模式？可從三方面着手，分別是鞏固或善用現有的資源和規律、尋找相似的替代品來彌補被打擾的生活模式，以及建立新的生活習慣。

首先，要找出解決問題的方法，先要清楚知道自己需要。當生活受到影響，可先嘗試利用僅有的資源去滿足自己的需要。例如：待家的時間長了，我們可趁機與家人多溝通，改善關係。

然而，如果因為環境改變令生活習慣受到限制，大家可以善用類似的事物去代替原來的生活模式。如以室內的伸展運動來代替戶外活動，以WhatsApp、FaceTime等社交媒體來維繫社交生活等。

最後，如果原先的生活模式是無辦法找到代替品，可選擇建立一些新的生活習慣或嗜好。例如：熱愛行山但又不能室內行山，就發掘一些可以在家中實行的消閒活動，如：看書，玩broad game或拼圖等。

在疫症下，我們對生理健康的擔憂是在所難免，但關顧自己的心理需要亦非常重要。除了購買口罩、消毒產品，不妨思考下其他需要或想做的事、想找的人，表達多一份關心，也讓自己在抗疫中尋找多一點樂趣。

文：侯維佳（香港教育大學社群心理健康研究中心總監）、李芷蕙（研究助理）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第286期]