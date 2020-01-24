辣媽CEO：儀式感養出幸福小孩

【明報專訊】很多朋友羨慕我和一對子女的親密相處關係，經常問我是如何做得到的，希望我分享一下心得。

之前不是我不願意分享，但實在是很難具體地說得清楚。直至最近在網路上看到一篇文章〈沒有儀式感的家庭，很難養出有幸福感的孩子〉，原來我在一對子女的成長中，單純地以愛做出發點，所做的一些看似平凡的慶祝儀式，包括幼稚園畢業典禮，每年開的生日會，家中各人生日必定一齊慶祝食餐好，過年全家一起貼揮春等都是造就幸福家庭，是幸福成長環境的必須活動。

毋須物質為基礎 體現對生活尊重

文章中有一句寫得非常好：「為什麼生活需要儀式感？為了讓生活成為生活，而不是生存。」儀式毋須物質做基礎，體現的是對生活的尊重和熱愛。上學前的擁抱，臨睡前的晚安小故事，新學年一起包新書，為孩子做餸菜點心準備飯盒，都成了孩子最美好的記憶。看似微不足道，但當中充滿愛，這種安全感和幸福感，足以陪伴、影響他們的一生。

我十分重視孩子的童年，因為書一輩子讀不完，學做人一輩子也學不完，但愉快童年只有一個，有什麼比讓孩子快樂地成長更為重要？都說原生家庭對我們的一生影響最為深遠，我母親對所有儀式的重視，對我的影響遠比我想像中更深更遠。

講起來，大小T的幼稚園生日會，大T每年有不同造型的Hello Kitty大蛋糕；小T的Superman造型及他親自挑選的不同主題的生日蛋糕，除了朋友們津津樂道，那場景情景至今歷歷在目，每次講起我們三母子都互相挖苦嘲笑，樂不可支笑個人仰馬翻。我想，幸福，就是這麼一回事吧！

一句安慰一句祝福 幸福滿滿

當日我決定創業，就是為了可以自己話事，有安排自己工作時間的自由。不管我工作有多繁忙，飛來飛去也好，大小T的學校家庭活動、節日party、運動會畢業典禮，參加各大小比賽，我都不會錯過，必定在場做他們的啦啦隊長。贏了比賽去慶祝，輸了比賽更加要獎勵，不是每個人都有勇氣面對自己的失敗，對不對？

做父母難，難在每個孩子都是唯一又獨特的，究竟應該怎樣教如何栽培，真的沒有方程式。父母只能步步為營，握着他們的小手結伴同行，一起摸索，一起學習，一起成長。

想起來，我的童年是幸福的。雖然和媽媽的關係總是水深火熱，但每年的生日會，不同節日的大餐慶祝，從來不缺。尤其是我父母都非常注重傳統節日，還有每一日一家人一起吃的晚飯，周末假日必定總動員一家人一起遊車河，四周圍去食盡全香港。我爸爸嘴饞又識食，對食物品質，還有服務都非常挑剔有要求，我盡得他真傳，還要青出於藍。

還給孩子愉快童年快樂成長的機會吧！能花在孩子身上最寶貴的不是金錢，是時間，是心機。一個擁抱一個生日蛋糕，一句安慰一句祝福，幸福感滿滿，無價！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]