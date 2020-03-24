半個瑞典人：從天堂直送到……

【明報專訊】3月16日，星期一，我們一家五口全體留在家中踏入第5天。

本來是正常上班上學的日子，各人身體鬧鐘按時醒來。

先聽到鄰居甲開車送女兒返小學。

查看電郵，我工作的幼稚園校長昨晚回覆：明白我的擔憂，個別校長不能決定可否關校，必須等上頭指示。對於我問的「幼稚園和學校不就是人群聚集嗎？」校長無回應。

上星期疫情在北歐開始發瘋，丹麥最早宣布停課，然後到挪威。瑞典仍徘徊在呼籲大眾洗手階段。我們決定讓3個女自行停課。

見到窗外鄰居乙推車仔，送兩個女上幼稚園。死唔死，我心諗。

今天有時間一起慢慢吃早餐，兩個大人卻掃着手機追看最新疫情。全歐洲只餘下4個國家不停學：英國、芬蘭、白俄羅斯和瑞典，我嘆氣（註見文尾）。

早餐微型會議，大家說說日程：丈夫有兩個網上會議，二女上午自行溫書，也打算扮家庭老師向妹妹出功課，我說好主意！大女下午會準時坐在書桌前，上網參加瑞典語文科考試，昨天她已發信息問准老師，其他有上學的同學們會在班房考試。

邊飲咖啡邊讀新聞不再是輕鬆事，面書瑞典人群組好多人表示沮喪，對政府和專家信心盡失。瑞典政府周日最新公布的策略仍然是：不停課，不封關。上周已經決定不再替懷疑個案作測試，因此也不再統計確診數字。以及：戴口罩不能防止感染，無用。

口罩，妹妹已寄出給我們。二月初我在瑞典找，打算寄回香港，全瑞典當時已缺貨，都給華人所掃光了，之後我一直訂不成。如今反要香港家人寄來，幾諷刺。

學校習慣在上午11點午餐，少少家務之後我開壇煮飯，火腿蔬菜湯麵配麵包。大女報告老師說網上考試運作有小問題，計劃稍後補考，小事一宗。二女報告best friend在課堂開直播，她直頭上足上午的課，還跟老師視像對話問功課安排。細女報告做了二家姐給的英文填字遊戲，好好玩，不過唔識pumpa個英文。Pumpkin，我笑說。

面對政府無能 只能自救

丈夫把咖啡遞給我，說科技大學也宣布網上授課。我說荷蘭德國也停課了，瑞典呢他媽的？一肚氣，我坐下寫電郵給同事們，以香港SARS噩夢加全民不聚集為主打，3個月來只有百多宗確診作鐵證，企圖勸喻他們留家，尤其有孩子的。我早知大部分瑞典同事都不動聲色無回應，但實在忍不住大家聽無能政府的指引，把自己、家人和周圍所有人的健康當作賭注。

3個女回房自行活動，細女要畫畫，大女二女好像在溫習。昨天成日下雨颳風後，太陽忽然出來了，我向2樓兒童部大喊：快快出去啊！細女在無人的單車徑上勁踩腳踏車，天藍草綠，地上已經長出了黃水仙花跟鬱金香的嫩綠葉。冬天沒出席過，春天已搶閘。這兩年世界極古怪。

回家吃茶點掃手機，果然無同事有反應，咦！芬蘭都停課了。瑞典呢？

在香港醫護界工作的弟弟覆我：全民免疫係古法，我認為行不通，你們留家為上，出門戴口罩，勤洗手！我yesyesyes。

「媽媽我哋有無油粉彩筆呀？」耳邊傳來細女嬌聲。我放下手機，問：「你想畫什麼呀？」8歲的她眼仔睩睩，不為世事所動般：「我想咁咁咁……」

註：截至今日3月16日下午2點半止，瑞典有1119宗確診，7人往生。這篇日記在一周後刊登，到時世界怎麼樣？希望我全估錯。

編按：截稿前英國已宣布全部學校停課

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]