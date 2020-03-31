上一課：遙距學習不沉悶 直播教師拉筋比賽

一起參與——比賽完結後，Tina為學生示範一些在家輕鬆做到的拉筋動作，教師也一起參與。這時記者見到電腦的直播鏡頭前，不少學生都動起來，在家中試着做。（黃志東攝）

氣氛熱鬧——特色課程直播當天，除了校長、副校、數學科和體育科教師外，還有負責資訊科技（IT）、攝錄、音響、計分等教師和義工等參與，背後還有不少教師站着做觀摩，現場氣氛熱鬧，也盡顯他們上下一心的團結精神。（黃志東攝）

【明報專訊】在停課不停學期間，不少學校都開始使用雲端視像會議軟件Zoom來授課，但在「遙控」教學之下，要做到課堂不沉悶，確保學生留心上課，教師們委實要花些心思。有學校就設計出實時的教師拉筋比賽、煮食示範等教學活動，希望善用這個電子平台，給學生不一樣的實時教學。

文︰顏燕雯

這天，聖公會主風小學校長、副校長，以及十多名教師齊集禮堂，舉行了一場有趣又刺激的拉筋比賽。參與比賽的隊員是校內體育及數學科教師，而觀眾就是全校一至六年級學生，他們一邊在家中透過Zoom觀看這個實時直播教室「特色課程︰抗疫健康運動——老師拉筋」，一邊投票。

結合體育數學全方位學習

別以為拉筋比賽屬於一個運動或消閒節目，實際上它是教師們集體構思、一個結合體育和數學科的特色課程，以「全方位學習」、「與職業相關」及「健康教育」建構而成，讓學生即使現階段因抗疫而困在家裏，仍能擴闊視野，積極樂觀地面對挑戰。所以，學校邀請了專業Pilates導師吳映言（Tina）擔任嘉賓，除了示範正確的伸展姿勢，亦擔任比賽評判。原來早在一星期前，學校也請了法國藍帶廚師擔任特色課程「老師廚房」的嘉賓，教師們現場以抗疫食材作無火煮食，集合中文及常識科元素，在嘉賓訪談中，更加讓學生認識到不同行業的特質。

教師變身「筋」得夫人

說回這場拉筋比賽，場面是教育與娛樂兼備。比賽分為兩部分，都有着有趣的項目名稱。第一部分是「對你唔住」，兩隊教師需要做出與照片中人對稱的拉筋動作。在比賽開始前，鏡頭轉到同場的「老師教室」，由視藝科教師向學生展示一幅對稱的圖畫，接着是數學科教師講解對稱圖形和對稱軸的特點，然後才比賽。第二部分則是「『筋』得夫人」，Tina示範一個動作後，教師需要跟着完成，動作最標準者便勝出。而在比賽前，體育科教師亦會先於「老師教室」中講解拉筋對身體的好處。

直播中，負責主持的體育兼數學科教師趙永豪生動活潑的旁白，為場內帶來不少歡笑聲，他更邀請「家庭觀眾」——學生們回答問題，以及投票競猜哪位教師勝出，大大增加他們的投入感。而參與的教師都施展渾身解數，盡力做出各種動作，令比賽更加緊張刺激。最後結局更是意想不到地皆大歡喜，打和完場。

40分鐘的直播課堂，負責的教師們早在3至4星期前構思，分工後再花了一星期籌備。校長鄭思思表示，由2月份停課開始，一至六年級已透過電子平台作教學，3月時，則在四至六年級實施中、英、數及常識科以Zoom直播教學。她有感小朋友在停課的日子都會掛念教師，若能夠透過鏡頭與教師互動，大家肯定都會感到興奮，加上學生很想看到教師日常生活的一面，透過煮食、運動這些生活化題材，不但提升學生的學習興趣，同時也照顧學生的多樣性，「因為每個小朋友的潛能也不一樣，他們的能力可以展現在不同方面，好像功課的安排，我們也有2選1，如今天的功課包括自拍一張做對稱動作的照片，以及拍攝做護脊操或拉筋動作的短片，相信同學們都能投入其中。」

[Happy PaMa 教得樂 第287期]