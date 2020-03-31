特教樂與路：罩下真情

【明報專訊】自2月開始，口罩已經成為香港人日常的必需品。香港人面對這次新型冠狀病毒的疫襲，大家都嚴陣以待。新春期間，市民每天疲於奔命的就是排隊買口罩、酒精搓手液等防疫用品，後期更有搶購食米廁紙等情况出現。有朋友苦笑着說，每早起來第一件事就是排隊或在網上購買口罩，但因為貨源短缺，往往都撲個空。

特教家庭因需要帶孩子到醫院覆診或治療，部分長期病患的孩子更需要在家打針，外科口罩及消毒酒精紙是最基本的必需品，可惜都被搶購一空，這種無助實在難以形容？對我們普通人來說，如非必要，還可以選擇足不出戶；但對於他們來說，覆診治療是必要的，根本沒有選擇。

恩媽的孩子都是特教兒，她由於工作關係早早就訂購了外科口罩，當她知道有家長缺乏口罩，便決定捐出口罩及酒精搓手液給他們應急。我和幾個朋友便幫忙聯絡有關家長，包裝及送貨。

「撲罩」辛酸 互助跨逆境

送貨當天，我們相約家長在他們家附近見面。原來，每個家庭背後都有一個個「撲罩」的辛酸史。

珊媽媽隔天就要到市場買菜，但又不能獨留子女在家，故一外出，總要用上3個口罩，在口罩短缺下，重用又重用。她說排隊買口罩更加不可能，長期病患的小朋友哪有力氣跟在人龍幾個小時，况且口罩數量有限，排了一個上午都買不到，但面上的口罩又白白花了。傾談間，一個中年大漢遞給珊媽一小包口罩，珊媽告知我們這個老街坊是清潔工人，公司每天派兩三個口罩給他，他知道珊媽買不到口罩，特意留起給她。珊媽說隔鄰的婆婆沒有口罩，行動不便，她便順道幫她買菜，連衛生紙都預婆婆一份。珊珊每天都需要打針，她說幸好恩媽寄來一大盒消毒酒精紙，好讓她放心了。

霞媽媽一看到防疫包不停向我們道謝，囑託我們答謝恩媽。她除了帶阿霞覆診外，盡量不出門，省着的口罩留給大女兒和丈夫外出上班用，自己每星期盡量用一個。她每隔兩三天才去市場買菜，外出後便用洗潔精抹抹口罩，掛起留待明天用。明知這個方法不衛生，但都沒辦法。霞媽媽一聽到街坊說某地方可以買口罩，便夤夜趕去排隊，又冷又累，其間還要麻煩大女兒替她頂更，好讓她能上洗手間。

她說：「有人試過走開上洗手間，回來站位被佔，差點大打出手。」排了兩次「通宵籌」也是一場空，她投降了。傾談間，有街坊提醒霞媽媽到某某中心登記拿口罩，霞媽媽便跟我們道別又趕去了。

偉仔每星期都要到醫院接受治療，每回帶他覆診必要佩戴口罩。偉仔爸爸說：「以前醫院定會派一個給你看病，現在醫護都不夠口罩，我一定自己準備，免加添人家的負擔。我在食肆工作，老闆已吩咐要員工自備口罩，沒有口罩不能開工。我們這些階層，手停口停。」我們聽罷多遞上一包給他，他婉拒了，說：「留些給其他有需要的家庭吧！」載着防疫包環保袋空蕩蕩的，但心靈卻被這群家長的互助之情填得滿瀉，「同行」是這時刻最需要的力量。

現在，已有不少善心人透過學校把口罩捐贈給有需要的家庭，期盼這份互助關懷的態度讓我們齊齊跨過逆境。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]