民房四寶：讓你的說話 成為孩子的祝福

【明報專訊】對孩子來說，父母的說話比任何人都重要，即使他們好像不在意，甚至聽不進，但主導着他們的成長。當你告訴孩子：「仔，我真的以你為榮﹗」、「女，我愛你﹗」、「能夠成為你們的父親，是我人生最大的福氣。」對孩子來說，這些不是父母給自己逢迎的說話，而是帶着對孩子的祝福。

父母肯定 孩子才相信自己

作為父母，我們也未必知道孩子正經歷什麼難處。他們臉上或許仍然帶着笑容，但心靈深處，卻是滿佈傷口，在淌着血、滴着淚。今天，孩子都活在一個跟我們以往不太一樣的世界，互聯網、社交平台上充滿負面和傷害的說話，孩子看似安坐家中，以為在電腦面前停課不停學，卻原來，他們正被欺凌與傷害，朋友不友善的批評、凌辱或杯葛，都使他們感到孤單、感到焦慮、感到沮喪。他們需要安慰、需要醫治，不要輕看自己的說話，只有來自父母的肯定，孩子才可繼續相信自己。

疫情下，學校復課遙遙無期，孩子都被困在家中。假如父母也在家工作，與孩子相處的時間就會更多，值得注意的是，父母每天所說的話是在建立孩子的生命，還是在拆毁他們呢？ 孩子需要的，不是時刻指出他們錯處的糾察，而是能夠捕捉他們好行為、放大他們優點的父母。或許，父母在事業上都很有成就，住在豪宅大屋、出入坐名貴房車，有才華、有學識，這些都是好的，但是，沒有任何東西及得上你的孩子告訴別人：「我的爸爸/媽媽，是我最大的祝福。當我失意時，他在安慰我；當我懷疑自己時，他就給我肯定，把我看為寶貴。他勉勵我去尋夢，相信我可以做到。」

說「你太笨」還是說「我愛你」

你看見孩子的需要嗎？他們身邊或許已有太多人在說着批評、否定的話：「你太笨」、「你一無是處」、「你是我們的負累」，孩子需要被肯定、被安慰、被醫治。為人父母，我們有多久沒有告訴孩子：「仔，我真的以你為榮！」、「女，我愛你！」、「能夠成為你們的父親，是我人生最大的福氣」？ 不要讓一個陌生人讚賞你的孩子多於你，更不要讓孩子的外傭、教師、朋友比你更清楚你的孩子。每一天，用說話建立他們的生命，告訴孩子你有多愛他們，你為他們感到有多自豪；告訴孩子你對他們的信心，將來可以成為一個比你更強大的人。這些說話，看似微不足道，卻不單可以醫治孩子心靈深處的傷口，也在保護他們，讓他們免於別人說話帶來的傷害。

曾有小孩用「雲」來形容他的父母，我不解，小孩說：「只要他們不在，天就光了。」能夠成為父母是上帝給我們的祝福，更重要的是，要讓孩子看我們是上帝給他們的祝福。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]