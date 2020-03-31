家庭有教：重估疫情愁緒 減孩子焦慮

【明報專訊】疫情持續，生活回復正常可謂遙遙無期。想紓緩孩子因為疫情反覆所產生的負面情緒，家長可提供各種建議，提升孩子的「掌控感」（sense of control），引導孩子在事件上尋找可以由自己控制之處，以減輕無助無望的想法，更有信心和鬥志去面對和處理現况。家長可以採用「想、說、做」的技巧來協助孩子紓緩情緒。今期先讓我們從「想法」入手，家長與孩子分享自己處理負面想法的信念：

家長引導孩子 無助中尋找掌控感

˙接納各人可對事情有不同的想法和感受

˙認為疫症和負面情緒都會過去

˙從疫情中看到人性美好的一面

˙引導孩子重組心中想法（即：認知重估／重估演繹，cognitive reappraisal），使其有利於孩子的自我調解，例如：

原來想法：「我感到很驚慌，十分擔心。」

重估演繹：「我驚慌和擔心，其實是一種警惕，正正提醒我這是一件重要的事情，需要小心和認真地應付處理。」

原來想法：「我每天都感到十分緊張，擔心會染病、追不上學習進度、擔心口罩不足……」

重估演繹：「我明白我緊張、驚慌，都是因為目前的情况比較嚴峻，我相信稍後嚴峻形勢會慢慢緩和。」、「我會留意自己的想法：我是否在不停地想像最壞的結局？不停作最壞的打算？是否正在將思想「災難化」（將問題的嚴重程度推至極端、最惡劣）？會否對疫情的威脅欠缺較客觀的掌握？」

原來想法：「每天都十分苦悶，從前喜歡玩的活動都暫停，不能夠去游水，又不能去戲院。」

重估演繹：「減少甚至停止之前的活動，會令人感到苦悶。既然那麼空閒，不如我就找從前沒有時間或機會做的事？閱讀早前在書展買的一套小說，或者看韓劇？與家人一起捉戰棋也好！」

原來想法：「過程中雖然好投入，卻都無辦法令件事／對方改變。」

重估演繹：「過程中投入過的努力，雖然未必改變到事情的發生，但是就讓我更明白自己，原來可以表現得好努力投入，值得欣賞自己一下。」、「其他同我一起的伙伴都一樣，過程中的甜酸苦辣，我們都一齊走過、努力過，大家都已經向前走了一大步，即使目標未達到，過程中的幹勁已經值得自豪！」

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文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第287期]