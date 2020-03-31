論盡教育：補習天王真有特異功能？

【明報專訊】多年前曾在本欄寫過補習天王的聲勢，鬧市看過超巨型的廣告布幕，地鐵廣告也看過男女補習天王粉墨登場的古裝扮相，曾有補習社因搶補習天王而鬧上法庭。補習社是一盤生意，甚至上市，內裏分工精細：有小組研究試題趨勢，專責圍捕試題，諸如宣傳、市場、銷售，形象，井井有條。補習天王宛如明星，負責出鏡，身價非凡，動輒千萬。一般在名校任教的教師，年薪不逾100萬，倘一朝魚躍龍門，畀補習社星探睇中，聲價十倍，教一年好過在原校10年。

王師奶替勤勤謹謹、日夜掛住自己班上學生的大學入學試成績為念的教師唔抵。他們怕自己教得唔夠詳細，怕自己有所遺漏，於是補課又補課，打穩學生的基礎，穩過巴黎鐵塔。放榜之日，學生成了八優、九優狀元，滿心歡喜辛勤沒有白費，怎料補習社在報章廣告，報道該狀元是該社學生，把一切功勞榮譽搶盡。甚至有狀元公開說多謝補習社老師，王師奶唔敢肯定有無枱底利益，只在心裏替原校的教師們不值。

唔抵一回事，現實又係另一回事，真係好多家長節衣縮食，死慳死抵畀仔女去補習社補習。咁多年都捱過了，DSE係最後一擊，就算押埋隻結婚戒指都在所不惜。不要以為只有矇查查家長如是，小婦人認識的好些中學校長和教師都把仔女送去補習社，讓天王們以特異功能帶他們入大學的青雲路。中學校長及教師心態尚且如此，補習社唔發達都好難，天王們不洋洋得意更難。此情此景，我們還忍心責備急於望子成龍的家長是「愚夫愚婦」？

原校教師努力被視理所當然

王師奶把學校和補習社的老師分做兩類：原校教師是耕耘者、灌溉者，全面照顧幼苗，土壤、陽光、水分，把根基打好，沒有原校教師的栽培，就像一座大廈沒有堅固的樁腳。從中一到中六，知識就是這樣自然的累積，教師的用心在學生眼中似乎是理所當然，不感恩、不欣賞，將狀元的成果歸功補習社老師。試想想，如果沒有原校教師給你的紮實基礎，不足一年的課外補習，天王們能送你入大學甚或做DSE狀元？嚴格來說，補習天王不是教師，他們是一群有系統的「試題FBI」，在課程範圍內像獵犬般搜索有可能的試題。記得有一年，連作文題目都貼中，真是神乎其技，曾引起試題外泄疑雲。補習社有令人嚮往之處，神神秘秘，好似尋寶，學生上課時特別用心，怕失落可貴貼士，加上有型有格的天王風範，明星氣度，遠勝原校阿sir及miss的古板。小婦人不低估補習天王的魅力，他們真有吸引學生認真學習的本事，有了認真態度，總有進步的空間，加上把課程去蕪存菁，將溫習範圍縮到最小，何樂不為！

原校教師根據課程乜都教，補習天王主要工作是縮龍成寸，主要任務是捉題目，並提供答案。捉題目說難不難，說易不易，考世界歷史，難道能疏忽法國革命？加上歷年試卷，有軌迹可尋。補習天王是否真有特異功能，見仁見智，王師奶只替原校教師不值，他們的功勞被攔途截劫了。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第287期]