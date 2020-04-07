避炎遊戲：又搓又壓 炮製烏冬抒發情緒

【明報專訊】若說到最佳的避「炎」節目，親子入廚肯定榜上有名。全職媽媽Nana近日亦經常與6歲長子Marcus和4歲次子Zachary製作美食，亦試過在烹飪過程中，加入遊戲治療的元素，「在這段艱難的日子，我相信即使是小朋友亦會有感受，只是很難一本正經地請他們分享，但透過遊戲，便可以讓孩子在不知不覺間說出來」。

Nana曾是幼稚園教師，熟知兒童心理，也修讀過遊戲治療課程，如今她最想運用所學，幫助兩名兒子跨過逆境，「我先生是醫護人員，因為今次疫情，他經常要上夜班，兩個兒子少了見爸爸，又常困在家，沒得像從前般可以去公園玩，他們亦難免會有負面情緒」。

早前Nana便想出自製烏冬「遊戲」，給小兄弟減壓，「做烏冬的材料很簡單，只需要麵粉、鹽和水，但由於在過程中，牽涉到發酵、搓壓麵糰等步驟，拿揑得好，大有減壓作用」。

等麵糰發酵 敲頌缽感恩

趁麵糰發酵時，Nana便請兩兄弟敲頌缽來平靜思緒及作呼吸練習。原來敲頌缽是Marcus慣常用來冷靜自己的方法，每當有壞脾氣時，他便會乖乖去敲頌缽，讓震動的音頻紓解情緒。「今次我先請他們想想，為着面前這個麵糰，有什麼需要感恩？結果兩兄弟由陽光、雨水，一直說到小麥、農夫。之後，我再請他們想想，在這段日子，又最想多謝什麼人呢？他們的答案不單有爸爸及所有醫護人員，Marcus還說要多謝教師，因為他知道，教師在停課期間為着學生，也很辛勤地工作。」

搓壓麵糰 發泄不滿

麵糰完成發酵後，就進入最好玩的環節——搓壓麵糰。Nana先把麵糰放入密封膠袋內，然後鼓勵小朋友大力搓壓它，順道把內心的不滿，甚至是憤怒，都一一發泄出來。「最初他們也有猶豫，不敢放膽去做，於是我便示範給他們看，我邊大力拍打麵糰，邊說『我最討厭人家無耳性，不聽話』。」她笑言，Marcus看後似乎若有所感，他也用手掌出力去壓、用拳頭去打那麵糰，而且埋怨有人把病毒帶來香港，又說長時間停課很不開心，最後他甚至用腳踩、用頭去頂它呢！

一輪忘我的發泄後，三母子最終把麵糰切成麵條，再放入湯裏煮成烏冬吃掉。對於製成品，兩兄弟反應各異，「Zachary仍是比較自我中心，所以他認為自己做的，就是最好吃。相反，Marcus就覺得很失望，因為味道不似預期，麵粉味太重，又有點硬，不像他平日吃的烏冬」。Nana表示，這也是一個學習過程，可乘機引導孩子欣賞廚子的心血。但不管怎樣，兩兄弟最終也把所有烏冬吃光，「我們說好，要把所有不開心都吃進肚子裏，埋藏心坎的，就只有感恩」。

[Happy PaMa 教得樂 第288期]