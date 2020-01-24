本周FOCUS．採訪手記：周末暑假返學 追回上課時數？

【明報專訊】比起平日，在停課的日子，記者相對容易邀到校長接受訪問。記者日前又去了中華基督教會基華小學一趟，跟陳章華校長見面。我們談了很多，話題還說到最近在家長圈出現的一股怪現象。

話說這陣子，在不少網上親子討論區，很多家長都在控訴，說待復課後，學校該如何如何用盡一切可行的辦法、時間來補課，包括取消所有課外活動、周末回校，甚至乾脆取消暑假，務求增加上課時數，追回這幾個月失去的課程。面對這班歇斯底里的家長，陳章華形容「很傻」。

家長怕「蝕」了給停課

「人生就是這樣，有些東西失去了就是失去了，永遠不能追回，大家應該學會接受。」他指出，在疫情之下，大部分學校也推行網上學習，雖然效果肯定不及面授課堂，但相信學生總會有所學，知識層面不會零增長。

那麼，這班家長還害怕什麼呢？說穿了，就是怕「蝕底」。「香港人很怕『蝕』，家長尤其喜歡追進度、追效能，覺得現在孩子沒上學，是蝕了給學校、蝕了給老師、蝕了給課程。但我們常說終身學習，如果學習是一輩子的事，只是缺失了這幾個月，又為何要如此恐慌呢？」

賺了？蝕了？取決用什麽角度看

其實是賺是蝕，還看你用什麼角度。育有一女的陳章華校長，就指自己在停課期間賺了很多，「賺了很多親子時間，我拍教材時，她替我配音；她做功課時，我陪伴着她。閒時，我們還會在客廳一起跳舞！」

「我賺到什麼？」聽校長一席話後，這是近日我常問自己的問題。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第288期]