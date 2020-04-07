家家有禮：乾淨行商場　外賣美食享優惠

【明報專訊】疫情期間，安心消費最重要。新鴻基地產旗艦商場apm除推出多重飲食及泊車優惠，更特別引入智能消毒機械人，利用最新智能記憶系統記錄每一條清潔路線，並自動避開人群，每日於各樓層定時灑出消毒噴霧消滅細菌，給每個角落打掃乾淨。

此外，The Point by SHKP會員只要於商場食肆選擇外賣送餐或外賣自取，並以電子貨幣單一簽帳滿$200，即獲$50商場美食券，每日名額有限。而為方便大家快捷及輕鬆下單，apm特設外賣自取熱線5591 5892，提供多達38間商場食肆外賣服務及一連串外賣優惠。

而除了恆常泊車優惠外，商場即日起至4月30日期間加推「Park & Dine」優惠，於指定餐飲商戶堂食並以電子貨幣作任何消費，可獲兩小時免費泊車優惠；駕車顧客於晚上7:00後入車，並以單一電子消費滿$100，更可額外獲3小時泊車券，最多可享8小時免費泊車優惠，The Point by SHKP 會員更可額外多1小時。

◆INFO：apm消費多重賞

日期：2020年4月

地點：觀塘apm

查詢：2267 0883

■送阿嫲時光曲奇禮盒

apm送出阿嫲時光曲奇禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：4月14日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第288期]