童繪遊樂場：石頭變身繽紛復活蛋
文章日期：2020年04月07日
【明報專訊】踏入4月，又到復活節。因為受到疫情影響，節日氣氛也大大降低，希望隨着氣溫逐漸回升，疫情也會遠我們而去，好讓大家早點恢復正常生活。今次示範將石頭變身為「復活蛋」。
1. 揀選較為圓潤的石頭，形似復活蛋。來一個奪目底色，待底色乾後，用小號畫筆畫上不規律的顏色線。
2. 線條疏密沒有標準，感覺上足夠就可以。
3. 來一個冷門的黑色！請放心，加上鮮明的彩色圖案後，會顯現真正效果。
4. 除要照顧圖案編排，也要兼顧色彩運用，看來黑色復活蛋的效果也不錯。
5. 石面雖然帶點瑕疵，但這個是天然色彩的主題，沒有太大影響。
6. 完成品有其個性一面。
7. 把復活蛋來個大合照！不同造型走在一起，你又喜歡哪一個？
■繪畫Q&A
Q：廣告彩「原色」與「非原色」有何分別？應用時有什麼要注意？
A：「原色」意指該顏色是屬於原來色彩，例如一套18色，便具有18種原色。而「非原色」是指經由兩種或以上顏色混合而成，但由於我們在調色時以眼睛來判斷色彩的準確，缺乏正確數據，第二次調色時便會與第一次出現偏差。
原色：色彩穩定，多應用在需要平實色彩的部分，例如背景的平塗或以色面分割的圖案。
非原色：顏色經混合而成，色彩比原裝的來得豐富及靈活；建議盡量一次過完成所需繪畫部分， 避免再次調色出現誤差。
文、繪圖︰Miss Rita Ho
Art Playground視藝老師
[Happy PaMa 教得樂 第288期]