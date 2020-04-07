半職爸爸：「崇寧通寶」就像一個人

【明報專訊】中國錢幣之中，當然有王者，對我來說，宋徽宗鐵畫銀鈎的「崇寧通寶」是中國二千多年來的錢幣之王。中國錢幣以字為主，一錢之趣味，字佔了極大因素，論書法，「崇寧通寶」是御筆所書，佈局精妙，有文氣而無匠氣，比清朝銅錢那種唯唯諾諾誠惶誠恐的狀况好得太多了。

偽錢幣失自然韻味

把宋錢和清錢放在一起，哪個朝代更值得生活，應該一目了然。宋錢之中，即使不是古錢愛好者，只怕很快就能一眼看出，「崇寧通寶」和「大觀通寶」都是與別不同的好貨，而這兩者，正是出自宋徽宗手筆的。為什麼這兩個宋錢那麼獨特呢？瘦金體固然美妙，鑄幣技術固然高超，但是，從文字中看到一種對藝術而不是技術的追求，應該是這兩種錢幣如此容易被外行人識別的原因。

有種東西，一看就有感覺，但是，有更多東西，要多看，才知門路，如果還不知門路，我們就只能倚靠一些更科學的標準。對待古錢，一樣，首先你發現自己喜歡「崇寧通寶」，然後，你發現，它的價錢由幾元升至數十元以至數百元，然後，商人偽造的「崇寧通寶」漸多，有的是偽冒商自己雕字而把字弄得極醜，有的拿了真幣翻製，千個一樣，而且故意強調綠繡，結果火氣太大，失了自然的韻味。

評級有用卻非萬能

有了價值，就有盜賊，有了盜賊，就有防賊的做法。過去20年，古錢市場興旺，衍生了許多由專家組成的民營評級機構，給你鑑定，評了分數，確定是真的，裝進密封透明盒子，打上評級公司標誌，貼上防偽雷射標籤、獨特編號和可以連結的網上紀錄，然後這個古錢的價值就有了一定保證。將來有其他專家或公證行指出那是假幣，評級公司要負責「假當真」，按市價或更高的價錢賠償。

評級公司隨年月累積了聲譽，慢慢就成了一個評定古錢的標準。

這其實有點像我們社會評級一個人，本來，一眼望見，一次接觸，就會知道，這孩子大約是怎樣的人，可是，後來，大人要見的孩子太多了，於是，就有了成績表，記載的，除了成績，還有操行。孩子長大了，大企業安排面試，面試官先看看你的公開試成績，再看看你考進什麼大學。

愛一個人不必評分

問題是，當我們愈來愈倚靠因方便而制定的標準時，我們失去了作為人應有的承擔和判斷能力。當一個「崇寧通寶」給頂尖的評級公司評為88高分時，你會覺得你應該擁有這個，而不是另一個給評80分的，你開始相信數字，而不相信人與物某種電光火石之間的相遇。是的，那個高分的，綠繡更美，版別更罕有，但是，很多時，在你內心深處，你寧願要一個字口深峻但有缺陷的錢幣。

愛一個人，從來不需要太多標準。即使那個人有諸種缺點，他的好處都是假的，但因為某種原因，我還是愛着這個人。作為家長，被世間各種標準桎梏着的同時，總有一天，總有一刻，會發現你喜歡的人，不會因為別人給的評分而失去了原有的價值。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第288期]