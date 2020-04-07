華德物語：特殊親子時間

【明報專訊】在過去一個月裏，德國以及歐洲各國疫情持續擴散，德國、意大利、英國、法國都成為重災區，各國都相繼宣布進入緊急狀態——停課、暫停非緊急公共服務、勸喻民眾留在家中等，早前亞洲地區人們搶購日用品的情况亦在德國出現，也有市民在超市買大量廁紙起爭執的影片在社交平台裏瘋傳呢！

早已留守在家的華德媽和華德兄妹不知不覺已過了一個多月的居家生活，我們看着天天攀升的確診數字（截至3月底，德國已過4萬宗確診），心情實在非常忐忑。懵懂的哥哥天天都問：「我們今天去幼稚園嗎？」，「我們可以去爺爺奶奶家玩嗎？」，「為什麼我們不能出去公園遊樂場呢？」我每天都在回答小孩子有關病毒感染會導致人們生病，所以必須留在家裏切斷傳播鏈的問題，由最初他們不明所以，到後來我們看了由奧地利政府所製作的德語卡通短片後，小朋友漸漸開始明白自己的角色，就是留在家裏，一天打幾次電話給爺爺奶奶解解相思之苦，等待一天疫情受到控制，就可以跟親人和朋友見面了！

派子女做家務 再到自由時間

以往的我實在太依賴幼稚園，故一開始根本不知道如何「善用」一天十多小時的親子時間。最初我會盡量跟兩兄妹規劃每天遊戲，早上砌砌圖、看圖書，午餐後日照充足時到花園淋花和踢球，晚上洗澡後一同入睡。但這樣的作息根本就沒有留任何個人時間給自己，一星期後我就受不了。後來，我變成指派兩兄妹執行家務，每天抹兩個窗戶，一同下廚（圖），一同打掃家裏等，然後安排更多的自由時間，讓兩兄妹自己去玩，華德媽便可以坐下喝茶了。由始至終我都是全職媽媽，所以對於這特殊親子時間也算是駕輕就熟，難以想像在家工作的雙職父母如何捱過這段時間呢！

政府送禮關顧留家兒童

德國政府也為留家兒童準備了一份小禮物，裏面有圖書、畫本、練習本和一些小玩具等，民眾可以在網上登記和輸入地址，等候這個郵包送來。華德媽由於太遲收到消息，所以這個郵包已經送完，不過我們沒有失望，因為我們接收到政府對市民的善意，雖然政府沒有派防護用品，但也是關顧市民的；雖然德國錯過最佳防疫時間，但政府還是希望力挽狂瀾；雖然人們未能買到任何口罩，但也會自覺保持「社交距離」等等。在香港的各位千萬不要鬆懈，一同截斷病毒的傳播鏈，希望各國疫情盡快受控！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第288期]