教大GPS：停課啟示錄

【明報專訊】「水深火熱」實不足以形容停課的現况。先不論在網上開課時，學生是否準時出席、專心上課或跟從功課安排，單是如何有效操作網上教學，已經令很多教師頭痛。而對學校而言，要確保每個教師都配合學校要求，標準化教學模式，實在有一定的難度；然而，若完全交由教師自決，又可能引起質素不一的情况。可見，現在是考驗學生、教師及學校如何做好網上學習的關鍵時刻。

教師之間緊密溝通 網教質素更好

要提升整個網上教學的效能，其中一個重點，取決於教師之間的社交網絡。早前，我們的研究發現，若學校有健全的社交網絡，即同事之間溝通緊密，它的課程統整及質素會做得更好，反之亦然。這啟發了我們思考，在停課下的大前提下，若教師有健全的社交網絡，是否有利於網上教學。為加深這方面的了解，我們最近和幾個成功使用網上教學的教師交流，發現了以下幾點：

1. 社交網絡有助教師掌握新的教學模式

因欠缺經驗，大多數教師在初期難免會碰到很多困難。但透過良好的校內或校外社交網絡，讓他們各自分享難處，因而匯聚成大量寶貴經驗，讓他們更快地熟習操作網上教學的時間及提升教學的質量。

2. 關鍵連繫者

要建立良好的社交網絡，教師之間不一定要互相認識，最重要是網絡中有一名連繫者。這連繫者除了接收及發放重要資訊給教師，更要鼓勵教師互動，是提升教師投入研究與學習的關鍵人物。

3. 學校提供彈性

學校只對各科組提出方向性原則，其餘的教學手法等都交由科組自決（注意：前提是社交網絡已經穩固）。此舉令教師能夠按個人喜好運用不同的網上教學工具，又可省卻不必要的行政負擔，如檢測實踐的一致性。

雖然以上3點只針對個別案例，但為提升網上教學質素提出重大的提醒。我們建議，學校可就現時情况，牽頭為教師建立互動群組，並由連繫者牽頭分享經驗，以解教師燃眉之急。我們認為在這時期，發展學生之間的社交網絡，亦可能是提升網上教學的重要一步。事實上，今天所得的經驗，對復課後推動教師和學生的成長都會有一定幫助，值得大家往後密切關注。

文：何振聲（香港教育大學教育政策與領導學系講師）、白達仁（香港教育大學教育政策與領導學系系主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第288期]