上門教手作：專人上門指導 孩子動動手 DIY泡泡浴球 炮製黏土點心

小朋友最喜歡泡泡浴球掉入水的一刻，既聽到「咋咋」聲，又看到水面變幻的顏色，還嗅到芬芳的香味，多重感官刺激，他們會大感興奮。（黃志東攝）

【明報專訊】孩子停課，家長要天天度玩意給公主王子解悶，殊不容易。何不把艱巨任務交給上門手作導師？小朋友安坐家中，獲專人指導，既可做出高水準的作品，又可消磨時間，更重要的是，可還家長一刻自由，一舉三得。

色香味俱全 讓孩子愛上洗澡

考考大家，有什麼小手作是不會做到「污糟邋遢」，而且愈做愈「乾淨」，最適合當前環境呢？答案就是具潔膚作用的泡泡浴球了！

要做一個五彩繽紛、香噴噴的泡泡浴球，過程不算複雜，但亦有一些小秘技，需要專人從旁指導。因應疫情，位於銅鑼灣的Rion Studio最近推出「Bath Bomb上門教學」服務，小朋友只要依足導師的步驟和貼士，90分鐘便可製作出個人專屬作品。

泡在水 感官多重奏

「我相信小朋友會因為這個泡泡浴球變得特別喜歡洗澡，看見它掉入水中然後發出『咋咋』聲，他們會極度興奮。」 Rion Studio創辦人Kat之所以如此清楚，皆因她有6歲的兒子佐證。

Kat過去以教授紙品手作為主，近年則主力開班教做泡泡浴球，一切變革也緣於其兒子，「他小時候很拒抗洗澡，我要想法子令他喜歡坐在浴盆中。後來發覺泡泡浴球可以幫上忙，他十分享受邊玩邊洗澡的過程」。

自製浴球 成分天然

最初Kat也是在坊間購買現成商品，但因為一次「撞板」，令她決心研製安全又好玩的泡泡浴球，「兒子有次浸浴後皮膚敏感，我才認真看那些泡泡浴球的成分，發現內裏原來含有很多化學物，包括SLS（Sodium Lauryl Sulfate）、香精等，其實這些東西都可能會刺激小朋友的幼嫩肌膚」。

一家大細齊齊玩

經過反覆研究測試，她終於掌握到製作純天然泡泡浴球的配方和技巧，並開設兒童及親子工作坊跟大家分享經驗。但因為近日疫情嚴峻，很多家長都不敢帶孩子外出，為方便大家，Kat特別加設上門面授服務，惟有關上門服務暫時只限港島區。「我會提供4份材料及所有工具，最適合家有兄弟姊妹，又或與鄰家小孩結伴一起玩。當然，我亦鼓勵一家大細齊齊玩，享受親子樂。」

■INFO

泡泡浴球上門教學

對象：3歲起

地點︰港島區

價錢：$1500（包4份材料）

詳情︰「RionStudio - Handcrafted bath & body treats 泡泡浴球小手作工房」facebook專頁

查詢：9663 6670

文︰沈雅詩

模特兒︰Aiden、Hailey、Yuji、Yuson

[Happy PaMa 教得樂 第289期]