親子筆陣．蒲公英教室：曼巴精神•蒲公英精神

【明報專訊】41歲前NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）早前不幸因意外驟逝，結束傳奇一生，當中不少人也十分感慨。他的經歴影響不少人，包括我。他的偉大，不單單是他奪得5個NBA總冠軍，又躋身名人堂，而是他向着目標努力不懈的精神，他曾說過：「你看過凌晨4點的洛杉磯嗎？若沒有，那你不配奪冠！」這種精神就是曼巴精神。他2018年出版自傳《曼巴精神》（The Mamba Mentality: How I Play），書中不只論及籃球，更顯露他超乎常人的堅強意志，當中還有很多可堪細味的句子，對我影響殊深。

還記得16歲那年，我與隊友在全港手球比賽獲得亞軍，有機會代表香港到意大利參與國際手球賽。出國前我勤加特訓，練得一身肌肉，但面對外國球員，只能說「小兒科」。我們不論身形、力量及速度均輸給對手，還記得其中一場賽事，我要防守的球員高達2米，他足足較我高「3個頭」，猶如一座高山。那時的我不管對手有多強大，每場對賽均全力應戰，毫不膽怯。最終我們落敗，我亦留下男兒淚，但自知已盡全力，無悔今生。

學習高比不亢不卑態度

「Bowed their heads and not give up, it is to see his own way ; Please not proud, is to see their own sky. 低頭不是認輸，是要看清自己的路；仰頭不是驕傲，是要看見自己的天空。」高比自傳《曼巴精神》中的這一句，我萬分認同。

教學路上，我希望學生不論求學或待人處事，都不亢不卑，對每件事的投入也百分百熱血，即使未達預期，盡力了便無愧於心。《曼巴精神》的核心：「重點不在於結果，而是追求結果的過程；它的重點在於你的做法，以及你親身經歷的那趟旅程。它就是一種生活的態度。」記得我還是體育老師時，曾訓練學生參加籃球比賽，每個小息及放學跟他們一起練習，過程艱苦。最終我們落敗了，球員哭起來，我安慰他們，並加緊與他們練習，他們比之前更認真更努力，正如高比曾說：「一旦你知道失敗的感覺，你的決心才會成功。」翌年我們獲得全元朗亞軍，同學喜極而泣，對我而言亦感欣慰，獎項其次，他們能為着目標努力才是重點。

由心而發愛的教育

當我成為校長，我繼續積極培育學生。或許很多人擔心村校會否「被殺」，但憑藉傳揚愛心的精神，我們已從很久之前徘徊殺校邊緣，變成受家長愛戴的學校。我深信是因為神賜予學校一班好老師。我們「硬件」或許比大校遜色，但學校最重要的始終是教師。學校積極推動心靈教育，正如《聖經》所說：「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」用心授學，將心比心，這是我的「蒲公英精神」。

面對現時的「疫境」，教學遇上很多困難，但只要不灰心，問題終可迎刃而解。在這段停課期，傳授學科知識只是其次，啟發小朋友潛能、培養他們的同理心才重要。疫症蔓延時，我們要與人保持距離，以防感染，同時要讓人感到彼此心靈靠近，抗疫路上你我並不孤單。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第289期]