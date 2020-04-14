讀樂樂：向近藤麻理恵 學習家居整理

【明報專訊】日本家居整理女王近藤麻理恵 （Marie Kondo）的名字，相信大家都不會陌生。去年11月，她聯同插畫家Salina Yoon出版英語兒童繪本Kiki & Jax: The Life-Changing Magic of Friendship，歌頌友誼的可貴，傳授兒童整理之術。

故事主人翁為小松鼠Kiki和貓頭鷹Jax，他們雖然是一對要好的朋友，但有着截然不同性格。Kiki喜歡囤積和收集物件，整間房子都堆滿了物件，牀下放滿了松果，浴缸疊滿了衣服，地氈下藏了榛果。Jax性格則有條不紊，愛把物件井然有序、分門別類地放好。

有一次，Jax找Kiki踢足球，但Kiki忘記了足球放了在哪裏；又有一次，Jax找Kiki一起游泳，但Kiki卻找不到泳衣。更糟糕的是，Jax為Kiki預備了一份精心設計的禮物，但由於Kiki家裏的雜物堆積如山、障礙重重，來不及應門接收禮物。

Jax鼓勵Kiki學習整理和收納。首先要把物件按性質分門別類，然後審視每樣物件的去留，而判斷的最重要標準，是物件可否為你帶來喜悅，即「怦然心動」的感覺。如果不能引起這分感覺，便要跟這件物件「道別」，或是送給別人、拿作回收或丟棄。

最後，Kiki的房子煥然一新，房子擺放的都是自己喜愛的東西，更重要的是，可騰出空間與Jax一起玩耍。浴缸再沒有衣服佔據，可悠閒地浸一個泡泡浴了。書的結尾還展示了摺疊衣服的方法，我的女兒讀完了這本書，雀躍地說要用這方法整理衣櫃呢！

抱持感恩的心

我也是近藤麻理恵的粉絲。記得之前看過Netflix製作的整理真人騷《怦然心動的人生整理魔法》，近藤麻理恵在節目中說過，在整理家居的同時，也是在整理和面對自己的過去、展望自己的將來。

劇集最令我「怦然心動」的，不是整理家居的技巧，而是近藤麻理恵到訪每一家庭，都會選取一角落，靜靜坐下跟每個房子打招呼，又建議戶主在丟掉每件物件時要心存感激，道謝它們過去的幫助，驟眼看去，跟死物打招呼和道謝像十分奇怪，但仔細想想，其實是希望每個戶主都抱持一顆感恩的心。

我發現很多孩子都有一個共通弊端，就是缺乏感恩的心。他們認為所有事情都是理所當然，世界都以他們為中心，凡事都是理所當然。

倘若我們可教曉孩子們抱持感恩的心，父母師長可免卻不少煩惱，友儕之間也可避免不必要的爭執。這令我想起，大多宗教都是教人心存感恩，西方更特別對感恩節隆重其事，感謝上帝賜予一整年的眷顧和豐收。

如果一定要教孩子一樣東西，必定是先要學會感恩。大家通過家居整理，來一趟學習感恩的旅程吧！

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第289期]