媽媽維特：不願承認的妒忌

【明報專訊】情緒教育非常重要，卻並不容易。作為家長，我們多數沒接受過情緒教育，要解開自己對情緒的偏見並真心接受情緒、進而教導孩子，實非一蹴即就的事。雖說不容易，但總算是不斷實踐中，早幾天的一幕就是例子。

開壇玩棋是我家的最大娛樂，停課以來，大人小孩的桌遊技術都有所增進。10歲大仔的增長線最是明顯，尤其玩「大富翁卡牌」時，他更似是長勝之師，每次都打得他爸牙癢癢。

但長勝之師，也有敗陣之時。這天細仔突然大發神威，連贏多局。5歲的他棋力有限，平時是陪玩居多，要靠爸媽暗中墊底才不至於只輸不勝。難得獲幸運之神眷顧吐氣揚眉，弟弟自是甚為雀躍，阿哥看在眼裏，卻極不是味兒。

長勝將軍輸棋 大罵弟弟

大仔黑着臉，好幾次出口大罵弟弟出牌不當，又投訴自己運氣差。我知他對自己不如平日標青而失望，也妒忌於弟弟當下的戰績。我一直謹遵情緒教育的原則——任何情緒都是正常的、可以的，關鍵是行為是否合適。我默默觀察他，在一些關鍵時候作出提醒，例如：「你不滿、唔高興，係可以嘅，任何情緒都無問題。但係，你個行為唔多好，你對細佬太兇，將自己嘅唔高興發泄喺佢身上，細佬無做錯事值得你咁對佢噃。我認為你可以選擇更好嘅行為。」每次我都不嫌其煩地，確認他是否明白媽媽的說法，在他明白和接受之後才繼續遊戲。

不久，哥哥拿了一張重罰弟弟的牌，帶着「全世界都欠了我」的憤恨，把牌使勁飛到弟弟面前，說「死啦你」。我再暫停遊戲，說這樣子玩不下去。「我可以接受你個情緒，我明白你妒忌細佬好運、領先，妒忌係無問題嘅。問題係你叫對方去死，再加埋你個手勢，即使無打人，語言上已經係暴力攻擊行為。你可以唔開心，但係我哋無人應該為你嘅唔開心，而受到你嘅攻擊。」

為了確保他明白，我邀請他複述我那句話的重點：「妒忌無問題，但攻擊人就有問題。」同時告訴他，會在他可以接受、心情平復時，才繼續下去。

他卡住很久，不發一言。等了好一會，孩子爸爸開腔，叫大仔只需簡單說句「對不起」。他對我說：「你要求嗰兩點，第一點對佢好難，變相要佢承認一樣羞恥嘅嘢，係一個標籤。」

我明白，老公可能真的說出了大仔的感受，「承認自己妒忌會令他感到羞恥」。但我也向老公解釋，這正正是我們需要堅持的信息——妒忌是正常的、自然的情緒，承認妒忌絕對不是羞恥。

妒忌是正常感覺 除下羞恥標籤

記得孩子還在幼稚園，我就跟他念過繪本《我好嫉妒》很多次。書中教了我許多，它說，別人有我想要的東西，又或把我想好好表現的事做得很好，都會令我嫉妒；每個人都會嫉妒，大人小孩都一樣。但嫉妒是會過去的，重要是學習如何度過這情緒。

也許很多人內心都留有一個結，覺得承認自己妒忌是一個禁忌，因為那代表承認自己不如人。也許以前的我，都曾這麼想過。妒忌本身沒有標籤，反而是我們心中的結，為簡單的妒忌情緒，賦予了羞恥的標籤，並把那分羞恥感傳到孩子的心中。

羞恥也是一種情緒，它並非不好，它只是來提醒我們需要真正的接納和尊重。我努力向老公解釋的同時，也盡力傳達我對他的尊重。最後我誠懇的對哥哥說，妒忌弟弟是正常的感覺，不是一件值得羞恥的事，媽媽接受你的感覺。隨後遊戲繼續，哥哥給了我一記重擊、扳回一局，弟弟陪他一起風騷起舞，不快煙消雲散。而我知道，學習會持續下去。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第289期]