半個瑞典人：抗逆在瑞典

【明報專訊】4月6日星期一，我們一家自行停學留家踏入第26天：

瑞典政府依然未停學未封城沒封國，目前最嚴厲的措施是禁止超過50人聚集以及禁止往老人院探訪。瑞典國王在英女王同一晚發言，頭髮暗亂一臉凝重地告訴國民：「以後還有許多個復活節假期。大家留在家中為上。」早前首相也說：「別讓孩子復活節期間去鄰居處叩門討糖果，今年也許要省卻去祖父祖母家一同慶祝。」

首相還有明確指引：與人保持距離，避免乘搭公共交通，商店超市該作出配合措施讓顧客保持距離，職場該安排室內環境以確保員工距離，僱主盡量讓員工留家工作，所有人有輕微傷風症狀即留家。衛生局天天報道每日飈升的確診與死亡數字，不同局長輪流上台述說。過去3周我一直等待的一句「全國學校立即停課」仍未出現。

當時我沒有把電腦屏幕打爆，心裏卻打了幾個哈哈，覺得執政者的精神分裂愈來愈像東方某些人，我心中自問：哈！天呀！你說學校課室食堂大群孩子如何互相保持距離呢？哈！幼稚園那些還熱愛擁抱的呢？

小學幼稚園未停課

作為3個分別上高中、初中和小學的女兒之母，我的擔憂自然先在她們身上。我們3星期前自行停學，丈夫留家工作，我也用病假和年假兼無薪假暫停返幼稚園工作。一周之後政府宣布高中和大學停課，改為網上學習，我以為下一步會是小學跟幼稚園。然而專家認為，若停課會令醫護家長們不能上班，年輕人及小朋友感染風險較低，瑞典的首要任務是保護老人。這樣的說法，一直說到今天。

而今日的現實狀况是：首都醫院重症室已到臨界點，物資短缺，愈來愈多原本健康的年輕重症病人。各省老人院的確診者要留在無隔離設施的老人院待醫，因為醫院已經病人滿患。老人院員工或定時到家照顧老人的醫護沒有防疫裝備。今日最令人痛心的新聞：一名初生嬰兒確診。

佛系抗疫意見兩極

瑞典「佛系抗疫」策略在歐美引起辯論，瑞典國民也意見兩極。天氣好的周末，廣場咖啡室坐滿人。在家網民罵他們罔顧公民責任，對首相的話當耳邊風；享受陽光的人說其他國家才做錯，瑞典社會和經濟不用受重折磨。

我每天看許多新聞和文章，也會做家務做飯做小點。因應各人不同的上課和工作時間表，我發現膳食以放在廚房全日自助餐形式供應最合適。我每天午後和細女在區內散步時腦袋空白，8歲女孩卻每天都熱心發掘新的路徑。我以後也要保持這樣的心情——當這一切都雨過天青。

註：瑞典4月6日有7347宗確診，506人死亡。

3周前有1119宗確診，7人死亡。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第289期]