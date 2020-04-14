國際親子台：孩子可以「悶」嗎?

【明報專訊】疫情持續，小朋友在家發了好一陣子霉。停課後，影片、工作紙、網上教材應運而生，當中固然有不少高質有心之作。但當我們盡力為孩子安排這一切，企圖充實孩子的同時，請勿忘記，小孩子的成長是需要空間的，是需要我們抵得住「悶」，讓孩子有空做一點「無聊事」，他們才能在平日生活中發揮創意。

美國著名育兒專家Janet Lansbury說得好，「Boredom is just the time and space between ideas」，孕育新主意，需要一點留白的時間與空間。

因為有空間，同樣的UNO牌卡，小朋友會將他變成「找不同遊戲」、Snap game。因為有時間，同樣的一幅布，它一時化身為野餐布，一時是孩子的披肩，有時更成為小帳幕的簾門。即使是衫夾（圖一），除了是工具，也是小肌肉鍛煉器，更是另類疊高的Lego。這些小玩意本身是否很有意義或益智，其實並不重要，重要的是，孩子可以藉此發揮創造力，發掘自己玩的方法。換句話說，小孩子有此創造力，自然變得「不怕悶」，因為懂得找方法自娛，而不是單靠我們不斷找東西供他娛樂。這個良性循環，要由我們忍一忍手，讓孩子「悶」一下開始的。

訂立親子時間表減孩子憂慮

另外值得一提的是，當小朋友上堂、玩樂與休息全都在家實行，時間表就變得更為重要，讓孩子參與自訂時間表（圖二），一來孩子可對自己所作的決定負責任，二來孩子對每日的日程清晰，就能減少不必要的憂慮。曾於過往的文章提及，時間表對孩子而言是重要的。以下是設計時間表的大原則︰

第一，應該有定時的作息、上學及遊戲時間。當小朋友對將會發生的事有可知性，他的情緒與行為同樣也會變得具可測性及穩定。

第二，有時間表並不代表要塞滿工作，不是每一分鐘也在「做功課」，我們可加入適量的休息及玩樂時間，那樣小朋友可以在自訂的休息/遊戲時間內，做自己喜歡做的事，玩自己愛玩的遊戲。可以掌握的時間表，是大家的情緒調節器。

疫情下，NASA（美國太空總署）發現地球意外得到喘息的機會，空氣污染大幅降低。意大利人發現，威尼斯河道的水意外地清澈。在家中，我們也不妨發掘一下，畫上這個暫停符號，這個看似「悶」的空間，能為我們帶來的意外親子驚喜。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第289期]