國際親子台：孩子可以「悶」嗎?

【明報專訊】疫情持續,小朋友在家發了好一陣子霉。停課後,影片、工作紙、網上教材應運而生,當中固然有不少高質有心之作。但當我們盡力為孩子安排這一切,企圖充實孩子的同時,請勿忘記,小孩子的成長是需要空間的,是需要我們抵得住「悶」,讓孩子有空做一點「無聊事」,他們才能在平日生活中發揮創意。

美國著名育兒專家Janet Lansbury說得好,「Boredom is just the time and space between ideas」,孕育新主意,需要一點留白的時間與空間。

因為有空間,同樣的UNO牌卡,小朋友會將他變成「找不同遊戲」、Snap game。因為有時間,同樣的一幅布,它一時化身為野餐布,一時是孩子的披肩,有時更成為小帳幕的簾門。即使是衫夾(圖一),除了是工具,也是小肌肉鍛煉器,更是另類疊高的Lego。這些小玩意本身是否很有意義或益智,其實並不重要,重要的是,孩子可以藉此發揮創造力,發掘自己玩的方法。換句話說,小孩子有此創造力,自然變得「不怕悶」,因為懂得找方法自娛,而不是單靠我們不斷找東西供他娛樂。這個良性循環,要由我們忍一忍手,讓孩子「悶」一下開始的。

訂立親子時間表減孩子憂慮

另外值得一提的是,當小朋友上堂、玩樂與休息全都在家實行,時間表就變得更為重要,讓孩子參與自訂時間表(圖二),一來孩子可對自己所作的決定負責任,二來孩子對每日的日程清晰,就能減少不必要的憂慮。曾於過往的文章提及,時間表對孩子而言是重要的。以下是設計時間表的大原則︰

第一,應該有定時的作息、上學及遊戲時間。當小朋友對將會發生的事有可知性,他的情緒與行為同樣也會變得具可測性及穩定。

第二,有時間表並不代表要塞滿工作,不是每一分鐘也在「做功課」,我們可加入適量的休息及玩樂時間,那樣小朋友可以在自訂的休息/遊戲時間內,做自己喜歡做的事,玩自己愛玩的遊戲。可以掌握的時間表,是大家的情緒調節器。

疫情下,NASA(美國太空總署)發現地球意外得到喘息的機會,空氣污染大幅降低。意大利人發現,威尼斯河道的水意外地清澈。在家中,我們也不妨發掘一下,畫上這個暫停符號,這個看似「悶」的空間,能為我們帶來的意外親子驚喜。

文:Hello Bonnie

作者簡介:修讀國際關係,成為兩女之母後變身3職媽媽,在小助教鞭策下,完成兒童與家庭教育碩士,仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌:FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第289期]