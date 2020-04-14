家庭有教：說話恰到好處 情緒自然好

【明報專訊】上回提及家長可以在疫情中，以「想、說、做」技巧來協助孩子紓緩情緒，包括以「認知重估/重估演繹，cognitive reappraisal」方法去引導孩子從「想法」入手，處理由疫情帶來的負面情緒，並提升孩子在事件上的「掌控感」（sense of control），能有助孩子更有信心鬥志去面對逆境。今節講解如何以「說法」（即家長對孩子的說話）入手：

家長適當說話增孩子掌控感

家長宜採納的

說話方式：

‧「你感到（情緒，例如：擔心），因為（事件、原因，例如：感染人數不斷上升）。」

‧「我留意到你感到十分焦慮，擔心自己或者其他身邊的人會染病。」

‧「我也擔心你可能會非常緊張。」

‧「即使如此，其他人分享心中的想法和感覺，讓別人與你分擔，仍然是一件好事。」

‧「對，就是這樣把你擔心的事情說（或畫）出來。」

‧當孩子顯得十分焦慮，家長可以首先深呼吸數次，將節奏拉慢，引導孩子調節好自己的情緒再談：「我留意到你現在很憤怒，我估計你都有自己的需要。不如我們都先休息一下？」（可以隨即引導孩子喝杯水，協助孩子平靜下來）

‧「最差的時候已經過去，我見到你有少許被驚嚇，爸爸媽媽會陪伴你，直到你驚慌的感覺慢慢消失。」

‧「當你認為不安的感覺已經離開，會舒服一點嗎？如果已經舒服一點，我們可再討論令你開心（或其他相關負面情緒）的事。」

‧「雖然我未必會完全明白你的想法，我仍然感謝你與我分享。」

‧「你覺得有需要的時候，可以再跟我分享。」

‧如果孩子不想分享，家長不用向孩子施壓，可對孩子說：「我理解你目前不太想說出來，不要緊，當你想分享的時候，我們可以再談。」

相反，家長應避免說以下有可能讓孩子感到沒有「掌控感」的說話：

‧「不用擔心，沒事的。」

‧「我們不談這些，談其他吧。」

‧「你已盡你一切所能了。」

‧「幸運地你沒有病倒。」、「原本情况可能更差，現在已經很好運。」

‧「根據上天的指示（神旨），每件事發生都有其本身的意義。」

如欲了解更多疫情中的孩子支援，可下載本中心《疫境童行：兒童及青少年應對病毒心理支援手冊》及《抗疫同行》親子故事書：bit.ly/3aMhzwo

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第289期]