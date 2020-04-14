論盡教育：阿sir，你好hea

【明報專訊】一名在薄扶林區女校就讀姓靳的女生，寫電郵給王師奶，話王師奶報喜不報憂，與現實脫節，只讚教師好，其實有好多教師好hea，空槍上陣，齋噏。其中一個教高考中史的阿sir，堂堂拿起課本照讀，讀到轉堂，跟住呢啲老師，想pass都難，難為王師奶仲話「教書是一門藝術」，是「偽術」就差唔多。靳同學除滿肚怨氣外，尚譏諷小婦人不食人間煙火，不知今是何世。

收到靳同學電郵，呆了好一陣子，王師奶唔係唔知有啲教師好求其，上堂是是但但，過日辰，小婦人是知的。好好歹歹都讀過十幾年書，經歷過幾間學校，加上是一雙兒女的家長，也曾做過家長教師會代表，好的見過，壞的也見過。教書是良心職業，不是對教育有熱誠，有期望，千祈不要加入這行列，免誤人子弟。王師奶雖然不厭其煩講完又講，但言者諄諄，聽者藐藐。請靳同學呷一口凍檸茶，聽小婦人細細道來：第一，不能一竹篙橫掃一船人。王師奶真見過好些視學生如子女，披星離家，戴月歸途的好教師，當家人都在睡眠時，他仍在批卷備課。樹大不應必有枯枝，但大樹確有枯枝存在；族大不應必有乞兒，但族大確有不肖子孫。靳同學不幸，妳遇到一個好hea的，混飯吃的枯枝，但教師群中，妳有無碰過關心學生，工作勤謹心儀的老師？在不屑hea人的同時，也要欣賞一群默默的孺子牛。

王師奶想告訴妳為什麼仍有這麼多hea人的存在？司徒華和張文光主政教協時代，教協在保障教師職業安全方面做得好好，和當時教育署有共識，即使學校縮班，學校也不能隨便炒人，要根據「遲來先走」原則。於是一些資深教師不受影響，除非學校執笠，老子再hea又如何，校長又唔郁得我，這些老差骨同時也成了學校進步的攔路虎。（幸好資深教師中仍有不少良師）

教師分兩制成漏洞

司徒華過去了，「遲來先走」的協議過去了，張文光也退下來了，為什麼仍有不少hea人？每一種制度都有漏洞，一法立，一弊生。現在的漏洞是教師分兩制，一種是編制內（固定性的），另一種是合約性。合約性多是逐年計，今年在甲校，明年可能在乙校甚或無着落，小婦人稱之為「漂浮教師」。「漂浮教師」多數表現積極，不會hea，希望獲得校長青睞，轉做編制。這種牽涉飯碗的權力，也是「小皇帝」權力來源。

一間學校，等於社會縮影，有鬥爭、傾軋、諂媚、不義、陰暗等等令人氣餒的一面，同時也有陽光、多彩、璀璨、積極的一面。願年輕的靳同學能分辨是非，知道社會有兩面，甚至多面，他日到社會工作時，親賢能，遠小人。剛看完重慶衛視一個叫《謝謝你來了》節目表揚37歲在農村支教老師（內地支援落後地區鄉鎮中小學的老師）的動人故事，十分喜歡主持人的即興對聯：

「三寸舌 三寸筆 三尺講台

十年風 十年雨 十年樹木」

願hea的老師不再hea下去，沒有愛心就轉行罷！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第289期]