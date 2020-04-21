免費資源：網上「圖書館」 海量好書任睇

【明報專訊】雖然公共圖書館仍然關閉，但網上也有不少免費閱讀資源，家長不妨充分利用，鼓勵孩子停課期間多讀好書。

有聲英文書 網站直接聽

網上書店亞馬遜（Amazon）旗下有聲書網站Audible Stories，最近免費開放有聲英文故事書供小書蟲聆聽，孩子只要透過手機、平板電腦或電腦的瀏覽器在Audible Stories網站直接收聽即可，毋須登記，亦毋須下載App，操作簡單又方便。（圖a）

網址：stories.audible.com/start-listen

操作簡單 分類清晰

國際數位兒童圖書館（International Children's Digital Library）是專為3至13歲兒童而設，館藏世界各地的優秀讀物。界面簡單易操作，以讀者年齡、封面顏色、故事角色、書籍種類等作為分類項目，讓家長和小朋友可輕易尋找到適合自己的讀物。另部分圖書可選擇用繁體字或簡體字版本閱讀，體貼不同需要的小讀者。（圖b）

網址：en.childrenslibrary.org

適合3至11歲 童書逾300本

Oxford Owl屬牛津大學出版社旗下的兒童學習網站，內裏有一個Oxford Owl Free eBook library專區，把該社出版、適合3至11歲年齡層的童書，開放部分內容，免費供小朋友線上閱讀，免費童書數量超過300本，包括家長和孩子都十分熟悉的Oxford Reading Tree系列。只需要註冊一個免費帳號，便可盡情瀏覽。（圖c）

網址：home.oxfordowl.co.uk/books/free-ebooks

[Happy PaMa 教得樂 第290期]