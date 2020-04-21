專家意見：多讀關愛主題書 疫境傳遞正能量

讀樂無窮——Carmen說，要讓小朋友愛上閱讀，除了給他們參與設計閱讀時間表、選擇書本主題等，也可以讓他們定期執拾書架，以不同方式把書本分類，好讓他們對閱讀保持期待心情、對書本保持新鮮感。（受訪者提供）

【明報專訊】香港中文大學家長教育文學碩士、繪本閱讀推廣人黃芓程（Carmen）認為，孩子停課確是培養他們閱讀習慣的好時機，「提升語文能力和表達能力固然是閱讀的好處，但身處這個環境，閱讀其實多了一重意義，就是當小朋友透過閱讀對這個世界有更多認知時，他們會懂得表達自己的不安和恐懼；家長亦可趁機選擇一些人與人之間關愛、互助等主題書，讓孩子在疫情期間，藉着閱讀傳遞正能量、培養良好品德」。

父母再忙 抽幾分鐘伴讀也好

Carmen表示，小朋友精力無限，但看書時，卻是最平靜的，所以是很好的機會去給他們跟爸媽訴說感受。當然，每天保持固定閱讀時間是最好不過，她也明白有些父母的工作非常忙碌，未必每天能抽空跟孩子伴讀，但她認為，閱讀好比刷牙等生活習慣，再忙也一定要做，即使只是短短幾分鐘也好，目的就是令它變成生活常規。如果父母真的分身不暇，她建議由祖父母或傭人充當伴讀角色，家長也可透過錄音、拍片，或者尋找一些網上資源，如電子書和有聲書，參與孩子的閱讀旅程。

從舊相簿入手 述說童年逸事

很多父母覺得培養孩子閱讀習慣的另一難處，就是自己根本不喜歡閱讀。Carmen提議可從非實體書入手，「故事不一定是要從書中一字一句讀出來，可以打開舊相簿，跟孩子述說童年逸事，或者從自己看過的報紙、小說，找出一些有趣又有意思的事情講給孩子聽。因為書本本來就是跟生活接近、與生活有聯繫。」

[Happy PaMa 教得樂 第290期]