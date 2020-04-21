親子筆陣．永明的天空：未來的未來？是誰的未來？

【明報專訊】全球停擺，持續的抗疫日子沒完沒了，我們從來沒有如此深入明白，社交的距離原來如此關鍵，政府呼籲social distancing是盡量與他人保持至少1米距離（家中除外？不用說吧）。拉開人際間距、人人宅在家裏，確實避免病毒擴散，與此同時也重新定義了何謂「社交距離」。在數碼化的聯網世代，Zoom完之後還要Hangouts，在家工作或是學習，無論你喜歡不喜歡，也已經高速地改變了本來的定義、原本的距離。

網絡極度互動 還要紅館大台嗎？

友人問我：其實一切能否推倒重來？就像玩遊戲機般restart，開新一局？我回應老友：新的一局不是已經展開了嗎？君不見我們的網絡已從web 2.0進入web 3.0的帳幔：去中心化、去中介化的現象在這段時間明顯地此起彼落，而且走入了我們的生活中，未來已來。有人說：web 3.0是後物質年代，對於年輕人，虛擬世界其實不是那麼「虛」，而現實世界又不是那麼「實」。過往要大公司經年才捧紅的巨星，一晚紅館演唱會萬多觀眾，連演卅場，觀眾人數幾十萬；現時的網絡紅人或KOL一條視頻，分分鐘一次過10萬人點擊，數天累積百萬views、likes、shares……網絡，就是一個極度互動的「世界」，那麼，還要紅館大台嗎？

然而，未來是誰的，大家心裏是否很清楚？小王子說過：人生最重要的東西，是眼睛看不見的，要用心去看，才能看清楚，我相信他不是說網絡世界。

記起2018年有一齣日本動畫電影叫《未來的未來》，由新世代日本動畫大師、宮崎駿接班人細田守執導。故事講述一個4歲男孩「小訓」如何與其讀高中的妹妹相遇，妹妹名字就叫「未來」。「未來」從未來而來，妹妹一下子變成姊姊，時空交錯，連身分也幾可換掉，最後妹妹更救了哥哥，誰說我們不能回到過去，或是闖進未來？電影天馬行空，小訓不單與長大了的妹妹相逢，還遇上了幼年的媽媽、年輕的曾祖父……導演把家族傳承與個人成長利用時空穿梭相互交織，實是優質德育教材，讓人從故事中明白包容、承擔、體諒和勇氣乃是品格的內涵。抗疫在家的你和孩子，有機會的話不妨一起重溫這套獲奧斯卡提名之作，或有所啟悟。

孩子有否足夠內涵駕馭未來？

大家都相信疫情總有停下來的一天，而我們或者更加相信，在這場全球瘟疫過後，世界將會不再一樣。究竟這個未來是一個怎樣的未來？就是3.0的未來嗎？那麼，你認為我們的孩子，有足夠的內涵去應付和駕馭嗎？

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第290期]