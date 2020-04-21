【明報專訊】強仔，中六學生，患有肌肉萎縮症，他天性活潑好動，十歲前他總愛在操場踏單車、踢球、捉迷藏等，玩個不亦樂乎。他又愛捉弄同學及老師，因他觀察入微，很快就知道同學的「死穴」，弄得同學們哭哭鬧鬧，當然他最後都逃不過被責罰的後果。

強仔的父母很年輕就結婚，由於他倆思想不成熟，照顧強仔兩兄妹的責任就全落在祖母身上。祖母得知強仔身體會不斷退化，對他特別疼愛。好景不常，強仔的父母在他十歲那年就分開了，這個突如其來的打擊令他性情大變，情緒起伏很大，缺乏安全感。

不久，祖母因年紀老邁無法照顧強仔，最後送他進宿舍。一次又一次的分離，把強仔以往鬼馬調皮個性淹沒了，換來是鬱鬱寡歡的一張臉。他無心學習，常鬧情緒，當聽到別人一句「我不管你了」，他的反應就特別大，鬧情緒及違規的情况愈來愈嚴重。

有一次，強仔在宿舍弄壞了院友的物件而遭受訓斥，他的心情壞透了，上課時，他突然把已完成的測考卷亂塗一番，差點把紙都刮破。老師制止時，他就不斷說；「我很壞，你罰我吧！你這樣生氣，是否不再理我了？」老師火冒三丈，他就更發難。

他故意說：「你是否最討厭同學講粗言？我現在就講，你報警拉我啦，你就不用理我了……」接着滿口粗言。當你仔細聆聽這些話語的背後，正反映他對老師關顧的渴求，那份害怕被拋棄的感覺纏繞着他好幾年。

渴望關顧 獲重視打開心鎖

每回他都以受罰來補償自己的錯失，愈被老師責罰，就愈覺有安全感。他靠着一張嘴繼續「口出妄言」，皆因他的身體退化得連亂扔亂塗東西的行為都做不到，哪有其他發泄方法？經過社工及班主任深入的探討，理解他行為背後的想法及動機，嘗試用「讀心術」為他梳理情緒。

這回他又鬧情緒了，老師便冷靜地問他：「我知你今天不開心，我聽到你講粗言發泄，你要否幫忙？我一定幫忙的。」強仔當下那雙懊惱又反叛的眼神瞬間變得委屈起來，萬語千言不知從何說起。

良久，強仔才輕聲說：「我做了壞事，所以沒有人理我了。」

老師問：「我知道你很擔心，你臉上煩惱的表情告知我。你想講，我願意聽。」

強仔說；「院友假期裏可以回家，我不能回，很不開心。為何他的家人那麼掛念他？是否我做錯了事，所以不能回家。」老師拍拍他的手，繼續鼓勵他。

強仔說：「我很想回家，我不懂如何告訴他人，我很沒用……」他低沉的聲線慢慢放鬆起來。

老師說：「但你現在很清楚告訴我你的擔憂，讓我知道，這是最能幫助自己的。我樂意聆聽，然後一齊想想辦法。」

強仔原先緊皺的眉頭慢慢放開了，終於有人肯定了他的情緒。他頓覺原來老師有留意他的，還會明白他的感受。他坦然地告知老師「被拋棄」的危機感比任何事都重要，哪怕受罰，都覺得有意思，但同時又擔心會被討厭。

現在，他會主動找社工及老師訴說心事。那種被明白、被重視的感受絕對是打開強仔心鎖的鑰匙。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第290期]