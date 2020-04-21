言語自聊：「困獸鬥」其中一條出路

【明報專訊】小朋友停課、父母在家工作。我在不同平台聽到家長訴苦，說在家「困獸鬥」的慘况。「3個大人（父母和工人姐姐）加1個小朋友，24小時都一起在家，實在喘不過氣！」人的耐性始終有限，就算耐性再好，也不能每分每秒都溫柔地關注小朋友。而且面對未知的疫情，大人也可能承受着工作、財政等不同壓力，這一切對家長都是極大考驗。我近期上過一個美國網上課程，有位臨牀心理學家提醒我們：情緒和壓力都具「傳染性」，父母心中的擔憂和情緒，或多或少會無意「傳染」給小朋友，所以即使爸媽們沒有在孩子面前愁眉苦臉，小朋友多少都感受得到。

最基礎練習：從專注呼吸開始

面對這情况，家長應怎樣處理呢？首先，需要誠實面對自己感受，接受自己因着疫情帶來的未知而焦慮、擔心。而要覺察這些感受，我們可以透過「靜觀」（mindfulness）了解自己。靜觀又稱正念，意思是指有意識而不帶批判地專注當下。若你不理解靜觀，可能會以為只是靜靜坐着睡覺，然後有些人會認為自己永遠做不到，不能靜下來，甚至覺得是浪費時間。其實不然，這些都是對靜觀有所誤解。最基礎的靜觀練習，是有意識地專注自己的一呼一吸，過程中總會有分心的時候，會被腦海中的事帶走而忘記了專注呼吸，在練習裏，我們只要溫柔地把思想帶回呼吸、回到當下就可以了。而時間的長短並不重要，只要你能專注、享受當下就可以。

這樣說好像有點抽象，以下有些免費靜觀練習網頁或Apps，可以讓各位親身嘗試一下靜觀感覺，在繁忙生活中靜下來幾分鐘，你就會明白了！

‧賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動

www.jcpanda.hk/ms2020/webpage-chi.pdf

‧新生，身心靈

Newlife330.hk

‧Headspace：Meditation & Sleep

Headspace.com

靜觀提高孩子專注力、社交能力

有時候，我覺得學習靜觀也是一個學習「專心」的過程，而這「專心」技巧對小朋友學習尤其重要，從來都沒有人教過你怎樣專心，然而，父母、老師都常常叮嚀小朋友要「專心」學習，這不是很諷刺嗎？

現在已有不少研究證實，靜觀能提高小朋友學業成績，因為在靜觀練習中學懂了如何「專心」上課。除此之外，靜觀亦能幫助小朋友學懂覺察自己的情緒，減低焦慮，並提升小朋友社交能力。所以，靜觀已慢慢被納入美國的小學教育中。既然靜觀有這麼多好處，而且練習靜觀都是免費活動，不需要很大空間，趁着現在這段上學壓力相對較小的時間，各位爸媽不妨考慮跟你的小朋友，在家一起練習靜觀，這無論對大人處理壓力，以及小朋友學習都可以帶來幫助，更重要的，是解決「困獸鬥」的情况！

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第290期]