升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■黃埔迦南適合活潑兒

問◢ 本人育有1名兒子，出生於2018年2月，並將於今年8、9月開始讀PN（學前班）。小兒已獲迦南幼稚園（黃埔花園）、博愛醫院任永賢夫人幼稚園取錄，仍在等候九龍靈糧堂幼兒園、學之園幼稚園的結果。小兒活潑、比較愛說話，學校太谷我怕他會辛苦，太happy school又怕將來升小跟不上。我們住在小學校網35，對兒子也頗有期望，但由於我有選擇困難，希望趙sir你提供一些意見。

答◢ 本人參考教育局之質素評核報告，給黃埔迦南和博愛醫院任永賢夫人幼稚園的評級同是A。黃埔迦南以兒童為本，注重兩文三語，培養幼兒閱讀興趣；任永賢夫人則結合蒙特梭利及主題教學，似乎黃埔迦南較符合你的要求。至於其他兩所，請接到結果後再來信查詢。

■英皇書院同學會 無助升中入英皇

問◢ 本人住上環，兒子將於2021年升讀小一。他是天主教徒，自行階段報中西區聖安多尼學校應該有很大機會！想問中西區聖安多尼和英皇書院同學會小學哪間較好？如日後心儀英皇書院，怎樣做最穩陣？

答◢ 如用世襲超額收生排名，本人給中西區聖安多尼於11校網排名第10，英皇書院同學會小學第13。論受歡迎程度，聖安多尼較高一些。需留意，英皇書院同學會雖然有「英皇」這個名字，但與英皇書院沒有直屬或聯繫關係，反而是般咸道官立小學、李陞小學與英皇書院有聯繫，想升中入英皇的話，便要考慮替兒子報以上兩所官立小學。如果你兒子入了聖安多尼，升中時便要靠面試好表現去博取英皇書院30%的自行分配學位；如果入了上面兩所官小其中一間，只要在統一派位乙部把英皇書院放在第一選擇，便有頗大機會靠聯繫制度獲得取錄。

■20分報華仁小學 機會約六成

問◢ 囝囝將報讀2021/22年度小一。家住中西區，有宗教分，心儀番禺會所華仁小學（14校網），想問手持20分，自行階段報讀此校機會大嗎？還是選11校網有宗教分的學校較好？另想知道哪裏可以知道來年有多少適齡學童入讀小一？男女分佈如何？

答◢ 番禺會所華仁小學是傳統名校香港華仁書院的直屬小學，手持20分，取錄機會大約只有六成。用20分選11校網學校當然比較容易，但失去直屬中學亦得不償失。教育局在2014年答覆立法會議員詢問時，曾經在「附件」公布2014/15至2019/20學年分區居於香港的6歲學齡人口推算數字，2019/20中西區學齡人口推算數字為2300，男女分佈沒有公布，可以上統計處網頁查看。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第290期]