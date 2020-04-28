網上娛樂：網上聽古 遊動物園 VR看地球 益智視聽娛樂 邊睇邊學

彭晴聲演——電台DJ彭晴聲演《一隻減肥的豬》，教大家要做一個「有品」的小孩。（機構提供/設計圖片）

【明報專訊】在網絡年代，孩子就是停課足不出戶，亦不愁寂寞。不過，一提到讓小朋友上網，不少家長便立即皺眉。但其實網上有很多益智有趣的視聽娛樂，懂得發掘的話，一樣可實踐「停課不停學」！

文︰沈雅詩、顏燕雯

名人講古

聽故事學天文科學

由本地原創角色Donut & Ah Meow擔大旗的一條YouTube頻道，由4月開始至5月12日期間，請來8個城中名人，跟充滿好奇心的Donut和來自外太空的喵星人Ah Meow，一起為小朋友講說12本有關科學、天文知識，以及培養品格的兒童讀物。

當中資深傳媒人陳志雲所分享的，是李惠容所著、探討環保問題的《垃圾侵略地球！》；電台DJ阮小儀和彭晴，則分別為大家介紹由蚊張編寫、講述被遺棄動物的《咚咚仔與流浪貓的故事》和Agostino Traini所著、解說水知識的《水先生的聖誕之旅》，以及作者是嚴吳嬋霞、教導小朋友要學習堅持的《一隻減肥的豬》。另外，還有多名前新聞主播，包括方健儀、伍家謙、林小珍、李臻及鄭萃雯，聲演多本引人入勝的童書，小豆丁肯定聽出耳油！

■名人「童」你講故事

YouTube頻道︰bit.ly/ytdnam

[Happy PaMa 教得樂 第291期]