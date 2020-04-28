親子筆陣．背山傲海：不合時宜的應試教育制度

【明報專訊】之前講及陳校長「8不」家教觀的第4觀時，我提到未來社會最需要7種才能，分別是思考、自學、創新、應用、文化、品格和靈性之才。但由於我們今天的應試教育體制對這7種才能都不重視，所以培養出來的學生即使是高才，也只是考試之才，並非社會之才，更非未來社會所需之才。因此第5觀「父母是孩子成長空間保護者，不是教育體制的順從者」就是承接這個看法而來。既然當今的應試教育體制無法培養未來人才，那麼為人父母者，當然就要好好守護孩子，不要讓他們成為這個不合時宜的應試教育體制下的犧牲品。

我們現今的應試教育體制至少在以下4個方面都不合時宜。一是考評方式不合時宜。我們今天的考核制度還停留在前電子時代，還在考學生的背誦能力，考他們對學科內容的記憶力，還認為學生的腦袋能裝愈多的信息存量就等於愈優秀。所以我們的考核模式就是要學生在試前拚命地將內容往腦袋裏面灌，然後在考試的那兩三個小時內全倒出來。誰倒得愈多，誰就愈高分。

書到用時就上網 何須背誦？

這種方式在以前（從石器時代到千禧年以前）當然是有需要的，因為那時如果知識不裝在腦子裏，要用的時候就不知哪裏去找，所以古人才常說「書到用時方恨少」。但現在是「書到用時就上網」，要恨少也只是恨流量少而已。以前稱讚一個人的學識豐富，會說他「學富五車」，意思是指他腦中裝載的書（的學識）要5部馬車才裝載得下，但現在任何一個小孩的手機和USB，裝載的書都多過500部馬車。那麼我們還需要逼他們把時間都花在培養背誦記憶能力之上嗎？

二是課程內容的不合時宜。在談第4觀時我也說過，當學生步入未來世界，他需要的知識不只是現在這6、7個應試學科的知識，他更需要諸如思維、品格、技藝等其他方面的知識和應用能力。但現在我們中小學足足有12年，卻要學生只圍繞DSE要求的那幾門學科埋首苦讀，這使學生在步入社會進入職場後，才發現自己學會的東西除了應考外都沒有用，而真正工作生活上需要用到的東西則都沒學過。

三是教育模式不合時宜。我們今天這種定時定點、統一課程、劃一進度、紙筆操練的教育模式，已是100多年前社會發展需求下的一刀切、機械式操作的教育模式。工業革命時期的社會經濟剛剛發展，資源不多但人力需求卻大而急，由於所需求的人力都只是機械操作性質的技能，只需知其然而不必知其所以然，所以這種集體化一刀切的教育模式最快最有效。但今天已是不分晝夜不分地區，人人皆可為師教授，個個皆可為生學習的網絡時代，今天（更不用說未來）的社會狀况也和100年前完全不同，更着重個人特性、多元才能和創意自主。所以百年前的那一套教育模式早已不合時宜。

四是收生制度不合時宜。中小學收生並非本着「有教無類」，只看考試成績、家庭背景。大學收生亦沒有以多元智能為念，仍然是以DSE的成績作為收生標準，其他如社會服務、個人品格、領袖才能等全部被忽視，所謂校長推薦名額已屬裝飾，最後還是要看考試成績是否達到基本要求。

更糟糕的是，這種不合時宜的應試學校教育不但沒有培養學生立足明日社會的才能，它甚至還持續地扼殺學生與生俱來的本有才能，我們下期再談。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]