童途有「理」：BB腿形 按年齡變化

【明報專訊】許多父母看到初生兒雙腿呈O形，擔心影響寶寶學行和外觀。寶寶在成長期亦可能出現X形腿、內八或外八腳，為父母增添不少疑慮。原來隨着骨骼系統發展，寶寶嬰兒期的O形腿，會在兩歲時變得挺直，接着3至6歲時呈X形腳，6至7歲又會再次長得挺直或呈輕微X形。以下是兒童腿形發展階段，供爸爸媽媽參考。

0至2歲：O形腿變直腿

由於寶寶在子宮裏長時間維持蜷曲姿勢，所以大部分新生兒的小腿骨與腳掌仍維持着胎兒盤腿內旋姿勢，令雙腿呈現O形狀態。1歲左右，寶寶開始站立並學習走路，初期因雙腳仍在O形狀態，走路搖搖晃晃。隨着臀部肌肉及平衡力增強，O形腿在獨立行走一年內慢慢變直。

3至6歲：直腿變X形腿

這階段大腿骨（股骨）逐漸增長並內轉，而小腿骨（脛骨）會往外翻，所以呈現X形腿。

6至7歲：X形腿變直腿

隨着跑、跳、平衡這些大動作持續發展，步履日漸成熟，足弓成形，X形腿的角度逐漸減少，大腿骨與小腿骨的排列像成人般挺直或微帶X形。

內外八腳 要看醫生嗎？

內八腳即入字腳，與大腿骨、小腿骨及腳掌的內旋有關。因腳掌內彎而引致的內八腳，一般在寶寶9個月大左右消失。而小腿內旋形成的內八腳，則在學行時最為明顯， 隨後逐漸改善。因大腿內旋而形成的內八腳，高峰期是4至6歲，在10歲前會消失；外八腳的成因與內八腳相反，跟大腿骨及小腿骨外旋有關，較常見於扁平足或肥胖的兒童。

以上提及兒童腿形是正常生理變化，爸爸媽媽毋須過分擔憂。如果寶寶持續疼痛、步履怪異、經常絆腳或跌倒，又或外觀不佳，才需要就醫及接受物理治療。物理治療師會按檢測結果安排適切治療，包括：

•按摩肌肉，紓緩繃緊的筋膜

•透過多元化活動鍛煉肌肉，改善平衡

•改善站立和步行姿態

•給予專業建議，比如怎樣選擇合適的孭帶、座椅、鞋子等，也會提醒戒除不良姿勢習慣，如W形坐姿，促進寶寶健康發展

父母需特別留意寶寶的腿形變化是否只影響一側、雙腿發展是否不對稱、變形是否日趨嚴重、或是身材矮小等。如有上述情况，便要諮詢醫生，看看有無其他潛在疾病。

文：陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第291期]