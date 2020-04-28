家庭有教：想過說過再做過 負面情緒會渡過

【明報專訊】上兩回與家長分享，可以在疫情中，以「想法」和「說話」的技巧協助孩子紓緩情緒，提升孩子在事件上的掌控感（sense of control），助他們更有信心和鬥志去面對逆境。今節講解「做法」，即家長如何引導孩子做出一些調節情緒的行為，例如：

•避免長時間、無間斷地接收有關疫情發展的資訊，間中要主動暫停，給予自己思緒休息的空間

•刻意去留意一些正面消息，以平衡太多壞消息的衝擊

•回想及確認一些對孩子曾經有用的應對情緒方式，例如：讀圖書、看喜劇、吃啫喱等

•在平常日子裏，家人可以一起練習如何有系統的深呼吸，有助各人當面對失落時都懂得做深呼吸的練習，讓自己平靜下來

•對於年幼孩子，家長可將呼吸練習變成遊戲，例如：吹泡泡、桌面上吹棉花球

•練習「意象鬆弛壓力」：想像心中的壓力有如冰塊，當陽光照在身上，壓力就隨冰塊慢慢融化

•與信任的人傾訴自己感受，開放接納別人幫助

•在可行範圍內培養其他個人興趣活動，例如做運動、聽音樂、捉棋、做勞作、唱歌等

•引導孩子向前線醫護人員和清潔工人表示尊敬和感激，設計及寫心意卡給他們

孩子參與家務 維持適量運動

此外，如果孩子能夠在停課期間負責一些實際可行、而又符合其能力水平的家務或個人責任，對孩子的心情調節也是好事，例如：

•按年齡讓孩子參與一些簡單家務，包括清潔衛生，例如抹枱、為U形隔氣彎管注水、清潔自己的玩具等

•家人外出時，專責提醒或為家人預備口罩及酒精搓手液

•簡單記錄自己（甚至家人）的飲食紀錄，以求飲食均衡、飲水足夠

•盡量維持適度運動量，每天定時、定量地做一些伸展運動、拍球、跳繩

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文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第291期]