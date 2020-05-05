母親節：跟小達人偷師 母親節炮製「美食」 媽媽甜入心

（4）心形模具置於牛油紙上，再注入混合好的材料，用匙羹輕輕壓平表面。（蘇智鑫攝）

（2）把朱古力弄成小塊，放入容器以熱水把朱古力坐融。注意水溫不可太高，大約80℃為宜，否則會令朱古力變成油水分離的狀態，那任務就失敗了。（蘇智鑫攝）

（1）粟米片放入密實袋，密封後，並用擀麵棍（或水樽替代）壓碎。要弄得像Jonathan這樣「粉碎」（下圖）才算合格吖！（蘇智鑫攝）

最佳禮物——每個孩子在媽媽心目中都是寶貝，可以嘗到小寶貝為自己親手炮製的食物，媽媽肯定甜入心！（蘇智鑫攝）

【明報專訊】疫情下的母親節，小朋友雖然難以請媽媽外出吃喝，但其實大可給她親手炮製各款美食，肯定驚喜滿分！無靈感？不妨向小廚神Jonathan和手工小達人可兒偷師，看看他們如何運用一雙小手，為媽媽DIY甜品和「一盅兩件」，傳達孝意。

文：沈雅詩、顏燕雯

場地：Annie Gourmet

脆味朱古力 簡單易學

別看Jonathan年紀小小，只得9歲，他去年已開設facebook專頁及YouTube頻道，分享煮食教學片段，由黃金炸蟹鉗至甜品心太軟，都難不倒他，由這個小廚神來教小朋友弄小吃𧨾媽媽，就最適合不過。

媽媽Kanris自從退下中學教席後，便成為全職家庭「煮」婦，她同樣熱愛美食，而且煮得一手好菜，Jonathan在她的基因遺傳下，3、4歲已經「入廚」，「Jonathan小時候，我們還有請外傭。那時每當我在廚房炒菜，這孩子就嚷着要外傭姐姐抱他入來廚房看，我便察覺到他對烹飪有興趣」。

不過，說到真正入廚，還是去年6月的事，「剛巧我們添置了一個氣炸鍋，我覺得這個比明火煮食較安全，於是便開始教他弄些簡單菜式，由金菇牛肉卷、釀雞翼開始，慢慢愈做愈多」。

看Jonathan分享的煮食短片，有不少拿刀具的場面，所用的，亦非「小兒科」的BB刀，而是真正的廚房刀具，問Kanris擔心嗎？她聳聳肩說：「我只告訴他，若切傷手，就不能打機了！他就會打醒十二分精神。」

學基本煮食技巧 提升自理能力

不知不覺間，Jonathan已經累積了近一年的煮食經驗，上載過近百條短片，問他對烹飪熱忱何來，小伙子沒有長篇大道理，只簡單回答：「因為很好玩。」Kanris亦補充，拍分享片純粹「貪得意」，最希望是教識兒子基本煮食技巧，提升他的自理能力，「像今次突如其來的疫情，連上街吃飯都有這麼多限制，若一個人完全不懂得煮食的話，生活也會諸多不便。加上Jonathan將來或有機會獨自到外國讀書，他總不能天天都外出用餐吧，所以學識煮食是必須」。

近日小廚神除了中西菜式，也迷上鑽研甜品，趁母親節快來，他便決定教《明報》小讀者做一款「朱古力甜心脆脆」，材料非常簡單，最適合小人兒做來逗媽媽開心！

■朱古力甜心脆脆

材料：（4件分量）

•粟米片……35克

•牛奶朱古力或白朱古力……100克

•彩糖……隨意

•心形模具

做法

（1）粟米片放入密實袋，密封後，並用擀麵棍（或水樽替代）壓碎。要弄得像Jonathan這樣「粉碎」才算合格吖！

（2）把朱古力弄成小塊，放入容器以熱水把朱古力坐融。注意水溫不可太高，大約80℃為宜，否則會令朱古力變成油水分離的狀態，那任務就失敗了。

（3）待朱古力完全融化後，加入粟米片碎粉，輕力拌勻。

（4）心形模具置於牛油紙上，再注入混合好的材料，用匙羹輕輕壓平表面。

（5）灑上彩糖，多少隨媽媽喜好。

（6）把模具放入雪櫃冷凍約30分鐘。

（7）小心脫去模具，甜心脆批即大功告成。

完成！

[Happy PaMa 教得樂 第292期]