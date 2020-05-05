家家有禮：商場消費享優惠 換領口罩收納夾

【明報專訊】戴好口罩、外賣自取，成為了大家近日的生活模式。新鴻基地產旗艦商場apm為方便大家存放口罩，特別準備了「愛‧微笑口罩收納夾」套裝，由即日起，The Point by SHKP會員於apm以500會員積分，即可於網上換領愛‧微笑口罩收納夾連70%酒精棉（5塊）一份。會員亦可用200積分換領「最FIT預留證」，憑證於5月期間在場內即日以單一電子貨幣消費滿指定金額，即可換領覆蓋美容、時裝及時裝配飾類別最多$1500現金券，放鬆心情扮靚。

此外，商場亦推出多重飲食優惠，會員於即日至5月17日可參與「美食Cheer Up」優惠活動，堂食以電子貨幣簽帳滿$200，即享$100商場美食券；於apm食肆外賣自取，以電子貨幣簽帳滿$100，亦可獲$30商場美食券。為方便顧客快捷及輕鬆下單，更特設外賣自取熱線5591 5892，提供逾30間apm食肆外賣自取優惠，讓大家隨時隨地享用美食。

apm 消費多重賞

日期：2020年5月

地點：觀塘apm

查詢：2267 0883

■送Paul Lafayet Crème Brûlée及馬卡龍甜蜜組合

apm送出Paul Lafayet Crème Brûlée及馬卡龍甜蜜組合予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：5月12日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第292期]