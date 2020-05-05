親子筆陣．笑着去愛：笑對疫境

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎造成香港史上歷時最長的停課，孩子要困在家中，從前能夠放假的雀躍已經蕩然無存，「什麼時候才能上學去」才是他們的心情。甚至發現一個有趣的狀况：因為停課太久，部分學生居然對打機也生厭了！要是停課成功幫助孩子戒癮的話，那真是天大的喜訊。

不過，為了成就「停課不停學」這回事，學界不得不借助資訊科技；全港絕大部分學生亦因此全面展開網上學習或視像上課，對此有不少家長感到憂慮，過去他們盡量不讓孩子過早涉足網絡，但在刻下處境，這是保持學童學習進度的最佳方法，雖說矛盾，卻避無可避。

學做菜做家務 炮製親子樂事

過去幾個月，學童困在家中，無法舒展、釋放這個年紀的能量，的確為許多家庭衍生各種懊惱負擔；要是家中有幾名在學子女，那種困擾和壓力不難想像。雖然如此，我在停課期間，倒看見同學有許多成長和轉變。

我校開設了各科的網上教室，還有晨禱時刻、全校直播早會，以及恆常的師生視像對話。我亦抽空與每班不同組合的同學聊天，他們分享了不少的有趣事，以創意方法面對疫（逆）境。例如：有同學訂立清晰而具體的目標，要在停課期間走遍全港的麥理浩徑；有同學發現自己有煮食的天分，於是通過YouTube短片，有學會做小籠包，也有熬出美味的冬蔭功湯；有同學開始幫忙家務，嘗試操作過去碰也沒碰過的吸塵機、拖把等，有的起初掃不出任何塵埃毛髮，慢慢才摸出一套打掃的門路。之後他們又來匯報幫爸媽做了按摩，大談哪些是他們最感疲累的部分，要如何按壓才最奏效。

家長亦體悟到過去怕孩子太忙，只懂叫孩子專心學習，不覺間或會「縱容」出「港孩」，這段日子反而有許多空間一起動手做，互相表達愛意。我相信抱着這種態度，用心炮製親子的樂事，疫境可以是親情好好滋長的土壤。

「失去」中學會珍惜 應變能力更強

至於網上學習，同學掌握各有不同。有些認真地做網課筆記，然後繼續蒐集資料，延伸學習，發現新知；有些認為不能即時請教老師，又沒有同學互相砥礪的氣氛，始終不及回校上課好。綜合他們對學習成效的自評，大約由七成至九成不等。我在視像中回應：「那就好了，我很滿意。要是你們說十成或更多，我就會很懊惱！」

他們摸不着頭腦，忙不迭追問我在擔心什麼。「如果網上學習能完全取代上學這回事，學校的存在已沒意義，只需要有製作團隊，為同學提供網上教件即可。」他們恍然大悟，紛紛說：「不行不行，要有學校啊！」看見同學那麼珍惜上學，足以反映學習不僅於知識追求，更包括了群體生活、人際相處，還有老師的關懷和指導，這些都是他們期待的。

幾個月下來，老師的教學有不少轉化和改變，同樣地，家長也要適應長時間面對待在家裏的孩子，在「困」局中如何做個稱職的父母。停課，對每個持份者都是嶄新的學習歷程，包括生活和生命層面的學習。我深信孩子走過這段日子，對生命有完全不同的體驗，在「失去」中學會珍惜，他日遇上突如其來的逆變，該有更強的應變能力。

文：陳美娟（英華小學校長）

作者簡介：既愛下廚，又愛羽毛球，臉上永遠掛着陽光式的笑容。相比於學習知識，她更重視孩子的品德，致力培養他們的好奇心和觀察力，以有趣話題讓孩子動腦筋，主動尋找答案。家有兩名女兒，卻昂然走進男孩校園，離開工作多年的安舒區，接受新挑戰。

[Happy PaMa 教得樂 第292期]