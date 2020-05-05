半個瑞典人：春風櫻落

【明報專訊】喪禮在一個明媚的4月平常日子舉行，春天的微風送走這個太年輕的靈魂。

復活假期開學前一天早餐，二女兒坐下來我身邊，吃了兩口三文治忽然說：「阿甘昨天去世。」她雙眼即時泛紅，我說不出什麼，趨前給她一個擁抱，細細聲向坐在對面的丈夫說：「阿甘是她同學，患了癌症有一段日子。」阿甘跟女兒一樣，不過14歲。

才不過是去年秋，散步時女兒提起去醫院探望阿甘的事：「她接受完治療，那些什麼化學治療，看來精神不錯，可以和我們聊天。」班上跟阿甘最投契的兩個同學維安妮嘉跟艾娜，常定時幫老師將課堂習作帶去醫院給她。

後來的光景呢？整個冬季都沒下雪，卻忽然有個難纏的疫症從天而降。3月的瑞典恍如進入了喪屍片中，我們自行停課在家，期待政府宣布加緊防疫措施。丈夫和大女兒在家用網絡工作上課，二女兒自己聯絡老師取作業，天天跟着學校時間表溫習，細女就跟媽媽讀瑞典文故事書做網上算術題。

性格好動的二女兒最掛念學校生活和好友們，復活節假期大家稍稍放鬆功課，她便約同好友晚上齊齊上網邊看電影邊聊天。白天問：「媽媽我可否跟伊麗莎去踏單車？」想着她留在家足足一個月，平時一周三回的空手道操練也取消了，難得假期天氣佳，我就提醒她倆只要留在室外，別入超市買零食便行。

當瑞典的「佛系抗疫法」成為世界焦點時，我們也一如萬千瑞典家庭在躊躇：「是否讓孩子返回學校？」知道政府不會封城不會關閉學校，學期餘下還有兩個月，丈夫說遲早也要恢復上班，我自己也沒可能一直不回幼稚園上班去。我盡量以理性去面對這場毫不理性的局面，既然教育局的指引是「若有最小的徵狀如流鼻水喉嚨痛，大人學童一律留家」，就嘗試依循這遊戲規則吧。

復課首日聞噩耗 阿甘走了……

二女兒知道將回復學校生活掩不住開心，我們着她別乘搭巴士要自己踏單車。沒料到第一天返回校園就跟死亡打照面，我痛心，因為她才14歲，因為阿甘才14歲。那天家長們先收到學校電郵：「各班老師會跟同學們談談這件哀傷的事。」當日全班同學悼念阿甘，在圖書館設了紀念角落，大家輪流在那裏默坐。過兩天周末，阿甘家人在社區會堂舉行悼念會，少女少年們分批進入，算是遵守不超過50人集會的政府指引。

那幾天二女兒比平常安靜，眼神沒精打采。出殯當日她和伊麗莎隨老師開車去，伊斯蘭教的喪禮特別為阿甘的同學們加了部分瑞典語。她回來時我和細女正在園裏下種子，「阿甘媽媽哭得很傷心，還有她的十多個兄弟姊妹……」然後我們無語。風和日麗的這個4月午後，粉紅色的櫻花瓣借春天的微風把這個太年輕的靈魂送到天上去。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第292期]