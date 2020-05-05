客座隨筆：與子女約會 製造「8比2」聆聽空間

【明報專訊】找到伴侶就是找回另一半的自己。但對於青少年來說，有一種東西比另一半更難找，那就是他「自己」。去到某一個階段，他們會變得積極尋找自我，而且不自覺地要掙脫父母的影子。變化悄悄來臨，莫講是少男、少女，就連爸爸們同樣難以適應，重回「新手爸爸」的階段。

家庭性教育建基良好親子關係

其實不論男女，身心的成長都揭示了青春期發育的目標：讓人有充分的成熟程度，決定以性結合來表達對配偶矢志不渝的愛，甚至有足夠的能力孕育小生命。以下一些貼士，可讓爸爸在子女的青春期來臨前有更多心理準備，並在性方面與子女同行。

子女自覺成為大人，表現得愈來愈有主見。若爸爸仍然以昔日與兒童期子女相處的模式跟他們溝通的話，或會發現孩子不是「駁嘴駁舌」，就是「十問九不答」。莫說性教育，連日常對話也可能有困難。

幾個研究不約而同地指出，有效的家庭性教育是建基於良好的父子、父女關係。香港性文化學會中專職性教育的鄭安然因此鼓勵家長，先改善親子關係。他提議爸爸可刻意單獨約會子女，並製造「8比2」的聆聽空間──飯局中刻意讓子女說八成，爸爸只說兩成甚至更少，嘗試以聆聽來接納孩子的自主。

爸爸影響女兒擇偶取態

別以為女兒青春期與爸爸無關，爸爸其實影響着女兒的終生大事。心理學家指出，少女會尋找保護和支持她的男性，這個反應源自兒時與爸爸健康的依附關係。每個爸爸都是女兒生命中第一個男性的楷模，成為女兒對「男性」認識的基調。因此，爸爸在女兒幼年期，是否無條件的接納、保護和珍惜，以及如何向太太表達愛（或表達傷害），都影響着女兒將來的擇偶取態、婚姻關係，以及日後的親子關係。

至於面對兒子的青春期，爸爸作為男性，自然特別體會兒子的身體轉化：變聲、長出幼小鬍子、晨勃與夢遺、受女性所吸引等。惟研究顯示，爸爸與兒子談性亦會感到難以啟齒，原因是要談到自己就性慾的經驗。我曾聽過一個爸爸安排父子獨處的時空，坦然剖白自己對性的看法：「你喜歡女人的乳房嗎？爸爸都很喜歡乳房，覺得很吸引。那部位是女性的敏感地帶，在月經來潮時還會感到脹痛。我覺得那部位很偉大，因為每個嬰兒都可以從乳房得到最好的營養，甚至有助小人兒抵禦病毒的奇妙功能。有時爸爸一下被吸引了，但還是會控制自己，移開目光，尊重別人，女士們會知道的。不好把乳房當為純粹滿足自己性慾的『物件』……」他給意見亦適可而止，「我又說太多了。你覺得怎樣？」

每個爸爸都可預備自己的說法，讓兒子接觸你真實的經驗、價值觀和人生智慧，讓少年的成長多一份共鳴。願爸爸更有信心與子女談性說愛，因為爸爸是子女最好的性教育老師。

文：招雋寧

作者簡介：（維護家庭基金好爸爸中心父職研究及培訓經理）

[Happy PaMa 教得樂 第292期]