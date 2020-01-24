教大GPS：找到點燃學生生命的火柴

【明報專訊】有一次在一間中學做英文科課堂學習研究，我邀請教師幫忙選出英文考試成績高、中和低各一個同學來訪談，以了解他們的學習困難和需要。沒想到，教師的名單不小心讓成績低的小敏看到。當她見到我，第一句便心虛地說：我知道我的英文最差。我趕緊解釋，請她來就是希望了解她的學習情况，找到更好的方法幫她。

用粵語訪談時，我發現她中文的表達能力強、邏輯嚴密、對答如流。我好奇地問她，你的中文表達能力那麼強，說明你很有語言天賦，為什麼英語學不好？小敏回答道，老師，其實我有努力學英語，每天花1至2小時背英文單詞，但沒有機會用，很快就忘記了。

找不到方法和機會學好英文

人們看到孩子成績不好，常常假設他們懶、學習不用功、不夠勤奮。可是，我們透過課堂學習研究發現，不少孩子像小敏一樣很用功，但沒找到合適的方法和機會學得更好。

設計教學時，教師們決定使用以強帶弱的策略，讓學生以2人小組練習英文對話，輪流訪問對方7個關於生涯規劃的問題，例如：What do you want to do when you grow up?（你長大後想從事什麼職業？）Why do you want to do it?（為什麼？）……小健和小敏一組，小健英文好，耐心地教小敏讀出問題，然後作答。我剛好坐在他們旁邊觀課，見證了小敏由不會讀，進步到能獨立讀出句子，雖然還顯生硬。之後，教師請他倆分享對話，小敏慢慢一個一個字讀，遇到難的詞她停下來，我忍不住出口相助，偷偷提示她正確的讀音。終於，她和小健順利完成對話，教師大聲稱讚他倆的表現。而我也向她豎起了大拇指，好棒！下課後，我和她分享幾個學英文的方法。

幫學生找到自己價值

當天，我和教師們完成課堂教學成效的反思後，走出教研室，小敏迎面朝我走來，興奮地對我說：老師，我知道了，我的英文並不差，是在通往優秀的路上。看着小敏那自信滿滿的眼神，我很感動。她那天的突破，讓我看到，每個學生都有其最好的一面，教師需要用心發現、由衷地欣賞，變成一根善巧的火柴，幫學生找到自己的價值和有效的學習方法，點燃人生的希望和熱情。

文：章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第292期]