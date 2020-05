教大GPS：找到點燃學生生命的火柴

【明報專訊】有一次在一間中學做英文科課堂學習研究,我邀請教師幫忙選出英文考試成績高、中和低各一個同學來訪談,以了解他們的學習困難和需要。沒想到,教師的名單不小心讓成績低的小敏看到。當她見到我,第一句便心虛地說:我知道我的英文最差。我趕緊解釋,請她來就是希望了解她的學習情况,找到更好的方法幫她。

用粵語訪談時,我發現她中文的表達能力強、邏輯嚴密、對答如流。我好奇地問她,你的中文表達能力那麼強,說明你很有語言天賦,為什麼英語學不好?小敏回答道,老師,其實我有努力學英語,每天花1至2小時背英文單詞,但沒有機會用,很快就忘記了。

找不到方法和機會學好英文

人們看到孩子成績不好,常常假設他們懶、學習不用功、不夠勤奮。可是,我們透過課堂學習研究發現,不少孩子像小敏一樣很用功,但沒找到合適的方法和機會學得更好。

設計教學時,教師們決定使用以強帶弱的策略,讓學生以2人小組練習英文對話,輪流訪問對方7個關於生涯規劃的問題,例如:What do you want to do when you grow up?(你長大後想從事什麼職業?)Why do you want to do it?(為什麼?)……小健和小敏一組,小健英文好,耐心地教小敏讀出問題,然後作答。我剛好坐在他們旁邊觀課,見證了小敏由不會讀,進步到能獨立讀出句子,雖然還顯生硬。之後,教師請他倆分享對話,小敏慢慢一個一個字讀,遇到難的詞她停下來,我忍不住出口相助,偷偷提示她正確的讀音。終於,她和小健順利完成對話,教師大聲稱讚他倆的表現。而我也向她豎起了大拇指,好棒!下課後,我和她分享幾個學英文的方法。

幫學生找到自己價值

當天,我和教師們完成課堂教學成效的反思後,走出教研室,小敏迎面朝我走來,興奮地對我說:老師,我知道了,我的英文並不差,是在通往優秀的路上。看着小敏那自信滿滿的眼神,我很感動。她那天的突破,讓我看到,每個學生都有其最好的一面,教師需要用心發現、由衷地欣賞,變成一根善巧的火柴,幫學生找到自己的價值和有效的學習方法,點燃人生的希望和熱情。

文:章月鳳(香港教育大學課程與教學學系助理教授)

作者簡介:由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆,分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第292期]