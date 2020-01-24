辣媽CEO：老人家的骨氣

【明報專訊】早幾個禮拜我在這個專欄寫過一篇〈11公里的飯盒〉，是因為銀杏館在facebook上的一則post，一個住在荃灣的獨居長者行了11公里路去油麻地，只為了一個免費飯盒。

荃灣行到油麻地攞飯 令人費解？

專欄出街當日，有人在我的facebook專頁貼文問：「亞伯為領免費飯盒，由荃灣步行至油麻地共11公里。這事情令人費解，難道亞伯連4元也沒有嗎？他有領生果金嗎？有申請政府福利金嗎？」我即時回覆：「為了慳錢，有什麼費解？不是每一個老人家都願意攞綜援，亦有很多不懂得如何申請的隱蔽老人。不過即使有政府生果金福利金，獨居老人起居飲食，風燭殘年身體老化，捉襟見肘，可以靠邊個？慳得一蚊得一蚊，就係唔捨得$4搭車！」

話口未完，銀杏館出了一個新post，一個80多歲獨居於板間房、一直靠執紙皮為生的婆婆，到銀杏館登記領免費飯盒。傾談之下，得知原來婆婆沒有領取任何福利援助，在場有熱心人提出幫忙轉介，但被婆婆婉拒：「我仲可以做工，我靠自己勤力啲做嘢有飯食好足喇……」更說：「我唔會時時嚟，因為如果果日我有得食，我唔會嚟拎飯盒，我拎多咗一盒，其他有需要嘅人會無得食一盒……」、「做人唔能夠貪心㗎夠就得喇……不過最近無乜得執紙皮，收入少咗，可能會嚟密啲都話唔定……」

為善助人也要分顏色？

我想反問當日在我的facebook出post的那位仁兄，還有什麼問題需要問，或者需要再補充嗎？這些何不食肉糜的問題，說有多涼薄就有多涼薄，究竟要幾堅離地、幾不知民間疾苦才講得出口、問得出口？

我剛剛在另一間報章的專欄公開多謝某間餐飲集團，無條件捐出10萬元餐飲券，交給我直接分發給有需要的慈善組織團體。本來好人好事，結果我一樣難逃被挑釁挑機，被分派顏色。我愈來愈明白，為什麼很多人熱心熱血做好事，結果愈來愈心淡，甚至終於選擇袖手旁觀，鐵石心腸？以前我打死都不信是迫於無奈，今日我體會得到，只是為了保護自己不再被受攻擊傷害。只是苦了、連累了、剝奪了貧苦大眾得到更多援手關懷的機會。

那個80多歲的老婆婆骨質疏鬆，脊椎幾成90度角，但比那些看起來腰骨挺直道貌岸然、飽讀詩書位高權重、尸位素餐的不知所謂人，有骨氣不知多少倍！香港有今日的繁榮，這班老人家功不可沒！如今垂垂老矣，在連最基本的生存生活條件都缺乏的情况下，依然堅持靠自己雙手有尊嚴有骨氣地過活。一想起那些飽食終日無所事事，還要聲大大嫌唔夠使的蛀米大蟲，浪費了幾多寶貴社會資源，我就眼火爆！

雖然我個人力量非常有限，但我相信只要我們團結起來，力量就可以無限，莫因善小而不為，不必理會無聊人塘邊鶴怎看怎講，坐言起行，Practice kindness！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第292期]