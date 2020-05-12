「童」心加油：包辦作曲填詞演唱 兩男孩憑歌寄意 鼓勵互供互給

【明報專訊】新冠病毒引發21世紀全球浩劫，奪去逾20萬人的性命。在疫情之下，我們一方面看見人性的醜惡，但同時也發掘到人性的光輝，實在是一課活生生的生命教育。走到今天，要幫我城逃出困局，或許每個人都需要懷抱「勿以善小而不為」的信念，只要願意伸出雙手，哪怕是小孩子，同樣可成就美事。

文：沈雅詩、顏燕雯

不知大家最近途經涼茶飲品店，有沒有留意到店內常播放着一首由兩把小男聲主唱、為香港打氣加油的歌曲呢？又或者在YouTube上，有否看過一首MV，有兩個分別拿着Ukulele、打着鼓的小男孩，不斷重複地唱着「爭奪致缺乏 分享使彼此都足夠」這句歌詞呢？

這兩個小歌手，正是6歲的朱信樂（Sherlock）和10歲的馮哲（Rio），Rio更加是這首原創歌曲《互供互給》的作曲和填詞人，非常厲害。

感港人缺「平安」 分享有出路

Sherlock和Rio生於香港這個富裕都市，加上來自中產家庭，Sherlock的爸爸是德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎，Rio的爸爸則是漢師德萃學校校長馮鑑邦，兩小子在生活上，可說是甚少缺乏。直至最近幾個月，他們才和大部分香港人一樣，感受到物資匱乏的可怕。「無口罩吖」、「買不到消毒用品」、「超市的廁紙都被人掃光」，兩個小豆丁，你一言我一語，回憶着3個多月來的光景，看來這些震撼場面，已經深深烙印在他們的腦海之中。

問Rio，覺得香港人真正缺乏的是什麼？他答道：「平安。」那問題可以如何解決？小子已從朱子穎和黃岳永（Erwin，DreamStarter共同創辦人）口中得到答案。朱子穎補充：「有天我跟Erwin吃飯，兩個小朋友也在其中，當時正值全城瘋狂搶購口罩的時期，我們都認為，唯有讓普羅大眾知道自己可以定時定候獲得口罩，大家才不會過度囤積，這是穩定市場供應的方法。於是，我們集合各方的力量，最終蒐羅了近190萬個口罩，並透過社福機構，按時供應給有需要的群體。」

雖然Sherlock年紀小，但也明白箇中道理，「要分享」。他嘗試向記者解釋：「假設這個世界只得兩個人，世界上亦只得兩個口罩，如果其中一個人把兩個口罩都買了，那另一個人怎算？所以要分享，每人買一個就是了。」

認識詞彙有限 爸媽助填詞

因着這個信念，兩個小男孩想到要創作一首歌，向香港人宣揚分享的信息。Sherlock和Rio本身有音樂底子，Sherlock一直學打鼓，而Rio的音樂天分就更高，或許自幼受業餘音樂人的爸媽薰陶，他通曉鋼琴、結他、長笛、色士風、口琴等樂器，甚至連作曲也難不倒他。爸爸馮鑑邦笑說：「《互供互給》的曲，100%是Rio自己創作，我無修改過。」

但說到填詞，由於兩個小孩的詞彙始終有限，馮鑑邦和太太便要助一臂之力，但兩人也會聽取孩子的意見。「例如歌詞中有一句『願獻出雙手』，原本我想填『星斗』，意思是獻出才華。但Rio不同意，他覺得『雙手』比較順口、易明，我們也尊重他的想法，於是最終版本也用了『雙手』。」

專業人士義助 拍MV公開播放

歌曲創作完成了，但Sherlock和Rio還有一個更大膽的想法，兩個小豆丁想拍MV，在電視及大氣頻道中播放！難得朱子穎和馮鑑邦兩名非常爸爸沒有潑冷水，他們先用手提電話把歌曲錄下來，並上載到facebook分享，希望感召到有心人的協助。結果一呼百應，有專業的音樂人願意義助編曲、錄音，亦有專業的攝製團隊可義助拍攝MV，促使《互供互給》完美地誕生。「要珍惜小朋友的單純。」朱子穎說。但願兩顆赤子之心，可感染你和我，為香港帶來改變。

[Happy PaMa 教得樂 第293期]