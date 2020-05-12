親子筆陣．君子之道：你預備好復課了嗎？

【明報專訊】香港（至截稿前）已連續十多天沒有新增新冠病毒本地確診個案，可謂守得雲開見月明，加上中學文憑考試亦順利開考，學校復課如箭在弦。

學生迎來了4個月突如其來的「假期」，日常生活作息或沒有上學時嚴謹；學生期待回校和同學朋友見面，但隨之而來卻要面對排山倒海的功課、默書測考、呈分等等的壓力。另外，久未相遇的同學再見面一定很興奮，可是他們卻又要保持社交距離。再者，復課一個多月剛重拾紀律後又開始放暑假，連續的變化有如坐過山車一樣起伏不定。這些對學生來說，都很矛盾。家校如何幫助學生適應種種的變化？作為家長應怎樣協助子女調整心態去復課呢？

首先，為孩子建立對疫症的正確態度很重要。父母可與孩子一起閱讀報章和新聞報道，讓他們了解疫情導致全球人類的生命皆受到威脅，從而教導孩子，令他們明白現在的「假期」並不尋常，全球都進入4個月的黑暗期，大家都被迫留在家中避免染病。換言之，孩子應以開心的心態迎接重返校園的日子，這代表着全球疫情的減退，大家應更加珍惜這學期餘下的校園生活。

調校孩子生理時鐘 適應上學節奏

另外，家長可以和孩子一起建立重回校園的儀式感。父母可與孩子共同執拾整理書包、文具、學校用品等，更加可以一起取出已收起一段時間的校服和皮鞋，營造一個共同承擔的氣氛，讓孩子感受到父母的愛，以及對重回校園生活的重視，幫助他們建立起上課禮儀。當然，我大力鼓勵父母可在早於復課前一至兩星期，依隨學校的上課時間表，循序漸進地重新調控孩子的作息時間，亦切勿忽略重整飲食習慣，讓孩子的生理時鐘逐步適應上學的節奏。

此外，父母也須調整自己的心態，莫過分擔憂孩子的學業能否在短時間趕上這4個月的「空窗期」。全球的大停課下，大部分的活動和實時學習都暫停，學校都各師各法讓學生自學，盡力彌補消失的課堂，可見全球均面對同一困境，不只是個別學生所面對的「落後」，故復課後也不宜揠苗助長，囫圇吞棗。

我本人極之鼓勵學校在復課後，應以鞏固孩子早前的網上學習知識為主，不要過於為了追趕進度而教授新知識。當新舊知識碰在一起，若處理不妥善，便會為孩子帶來突然的學習壓力，從而引起焦慮、精神不佳、無精打采及厭倦的學習態度。相反地，作為學校應該加強生命教育課及德育課，遇有孩子因復課而情緒不穩，更要安排駐校教育心理學家及相關教師盡快跟進，適切輔導。

此外，家長也不用太擔心孩子復課後的社交距離問題，父母只需要教育孩子衛生意識如勤洗手、多用酒精搓手液及定時換口罩等就足夠。我相信每所學校一定會作出完善的防疫安排，家長要信任校方，不要過分憂慮。

我同時鼓勵學校要先做好分流安排：包括小息及放學，減少人群接觸。我也建議學校可早於正式復課前安排教師先回校按上課時間表工作，讓教師也可重拾教學的節奏和心情。如有空間，更可考慮模擬復課，邀請教師參與演練，作出最佳的準備。

經歷辛苦的抗疫時期，現在已萬事俱備，最後，我們希望政府能全力配合及協助學校，共同渡過復課難關，多加問暖並與我們同行。相信政府、學校及家庭三管齊下，復課會順利開展，再一次聽到我們孩子愉快上學的聲音，再次出現熱鬧的校園畫面。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第293期]